Tras las críticas, la UEFA no sancionará a Alemania luego de que Manuel Neuer usara una cinta de capitán con los colores de la bandera LGBT

La UEFA detuvo el proceso que se había iniciado para determinar si sancionaría a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) luego de que el capitán de su selección, el arquero Manuel Neuer, utilizara una cinta con los colores de la bandera del orgullo LGBT durante los dos primeros partidos de su equipo en la Eurocopa. Esta acción se había emprendido debido a que los reglamentos del organismo prohíben el uso y la exhibición de símbolos políticos durante las competencias que están bajo su organización.

El sitio alemán NTV y el prestigioso medio The Athletic habían informado que las investigaciones estaban en marcha y que la Federación podía recibir como castigo una multa económica por esta acción que ha emprendido Neuer en el marco del Mes del Orgullo que se celebra y conmemora durante junio en todo el mundo. Por estatuto, la UEFA prohíbe en sus competencias, “el uso de palabras u objetos para transmitir cualquier mensaje que no encaje con el deporte, concretamente políticos, ideológicos, religiosos, ofensivos o provocativos”.

El arquero del Bayern Munich -histórico defensor de los derechos de la comunidad LGBT y uno de los primeros en hablar abiertamente de la homosexualidad en el fútbol allá por el 2011- utilizó el brazalete arcoíris en los partidos que Alemania disputó ante Francia (victoria por 1-0) y Portugal (triunfo por 4-2). También lo había hecho en un amistoso previo ante Letonia, en el que los dirigidos por Joachim Löw se impusieron por una contundente goleada por 7-1.

Esta decisión de la UEFA fue seriamente cuestionada en Alemania por referentes de organizaciones de la comunidad LGBT. También se manifestó en ese sentido el ex jugador Thomas Hitzlsperger, quien en 2014 contó públicamente que era gay y así se convirtió en el primer futbolista profesional de su país en salir del clóset. “¡Vamos, UEFA! No pueden hablar en serio”, escribió en sus redes sociales, junto a unos arcoíris y una foto de Neuer con la cinta de capitán.

Luego de que el proceso iniciado por la UEFA recibiera numerosas críticas en las redes sociales, la cuenta oficial de la selección de Alemania informó que la investigación ha sido frenada y que no habrá sanciones para el equipo ni para la federación. “La UEFA ha informado hoy a la DFB que han finalizado la revisión de la cinta de capitán arcoíris que usa Manuel Neuer. En una carta, el brazalete ha sido identificado como un símbolo del equipo para la diversidad y, en ese marco, por una buena causa”.

Esto ocurrió el mismo día en el que el alcalde de la ciudad Múnich, Dieter Reiter, anunció que solicitará a la UEFA un permiso para que el estadio de su ciudad se encienda con los colores de la bandera del orgullo LGBT el próximo miércoles cuando la selección de Alemania reciba a Hungría por la última fecha del Grupo F de la Eurocopa.

