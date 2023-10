Federal A: San Martin ganó por primera vez fuera de casa y se prende en la pelea

En un partido donde Sarmiento jugó muy mal y no logró ni siquiera hacer dos pases seguidos, perdió por 2 a 1 frente a San Martín de Formosa, por 33° fecha de la zona Norte del Torneo Federal A. El “Deca” hizo uno de los peores partidos del campeonato y cayó en casa, sumando otra derrota y complicándose su clasificación a los play offs.

Ahora, los dirigidos por Miguel Urbina tendrán que visitar al puntero Gimnasia y Tiro en Salta, con un panorama muy difícil desde lo futbolístico y también desde lo institucional.

El Partido

Comienzo chato, donde los dos tenían poco para ofrecer y se estudiaban mutuamente. El visitante fue quien tuvo la primera chance clara y pudo abrir el marcador. Córner desde el lado derecho, marcó mal el “Decano” y solo entrando por el primer palo la empaló de cabeza Marcelo Bobadilla, que la clavó en ángulo derecho de Di Fulvio. 1 a 0 San Martín a los 18 minutos.

El “Franjeado” siguió en busca de más, con un Sarmiento desconcertado y que no entraba en partido. San Martín la movió en el medio campo, la filtraron para Assat, que eludió muy bien a la defensa y definió, pero el arquero Di Fulvio se agigantó y la mando al córner. El equipo de Urbina nulo, sin reacciones y sin poder hacer dos pases seguidos.

Agonizaba el “Decano”, que se volvía a salvar gracias a su arquero y evitaba que sea goleada. San Martín volvió a moverla de buena manera, para dejar mano a mano a Ledesma que sacó el zapatazo a quema ropa, pero Di Fulvio se puso nuevamente el traje de héroe y la sacó con su mano izquierda.

Horrenda primera parte de Sarmiento, que no logra hacer ni siquiera hacer dos pases seguidos y mucho menos generar llegadas. De hecho, pudo haber sido goleada para los formoseños, solo que el “Deca” cuenta con un arquero que es lo único bueno del equipo y lo salvó. 1 a 0 a favor de San Martín, al culminar los primera cuarenta y cinco minutos.

Ya en el complemento, los formoseños volvieron a jugar en campo del “Decano” y generando peligro. Centro que fue a buscarlo Assat, la pelota lo sobre paso y se iba hacia el lateral, pero el árbitro Rekers fue el único que vio un contacto de Cuevas sobre el jugador de San Martín y sancionó penal. Lo ejecutó Chiquichano, pero Emilio Di Fulvio se voló hacia su palo izquierdo y le ahogó el grito de gol al “Franjeado”.

Pero el “Decano” continuó haciendo un muy mal partido y dio lugar a que San Martín aumente el marcador. Nuevamente la pelota parada, con un centro desde la izquierda que fue al segundo palo, la bajo Beterete y entrando solo por el medio la empujó nuevamente Marcelo Bobadilla. Los formoseños 2 a 0 a los 22 minutos.

Ya sobre el final, descuido en el fondo de los formoseños y descontó el “Decano”. Centro desde la izquierda en los pies de Escobar y en el segundo palo apareció para empujarla Max Pared, logrando un gol que no tapa la paupérrima presentación del equipo. 1 a 0 a los 49 minutos.

Sarmiento

Partido decepcionante de Sarmiento, que no juega a nada, que no tiene sangre y mucho menos ganas de salir adelante. Un equipo que es un fracaso, por donde se lo mire. Fue victoria de San Martín de Marzo por 2 a 1, que jugó un partidazo y se dio el lujo de bailar al “Deca”.

El conjunto de Miguel Urbina sigue sin poder ganar y se aleja de clasificación. Ahora deberá pensar en el puntero Gimnasia y Tiro en Salta, el próximo fin de semana.