Federal A: Sol de América se trajo un muy buen punto de Salta y quedó segundo

Sol de América, con Pepe Medina en el banco, logró un muy buen punto en su visita a Juventud Antoniana y quedó segundo en la tabla con 31 puntos.

El santo estuvo ausente en la concordancia del juego frente a un adversario que armó un dispositivo táctico con claras intenciones de que la pelota circule lo más lejos posible de la valla defendida por Eduardo Flores.

La confusión prevaleció en el equipo antoniano que se mostró impreciso para elaborar jugadas en campo contrario. Ante esta contingencia, rápidamente el conjunto visitante logró generar juego para aprovechar la inseguridad que exhibía la defensa local.

Juventud no encontraba la forma de conectar los pases y en la última línea el desacierto se hizo muy pronunciado, a tal punto que en vez de controlar los intentos de avance del rival, en un jugada desafortunada Bruno Di Martino no perdonó y con un soberbio remate venció la resistencia de Hugo Acevedo.

Fue un golpe del cual los antonianos sintieron el impacto porque no superaron el desorden y cerca estuvo Sol de América de aumentar las cifras, pero un disparo de Mariano Mendoza se fue desviado ante una clara posibilidad de volver a marcar.

Juventud apostó para que la pelota llegara hasta los pies de Juan Manuel Perillo, quien en una incursión por el área contraria se puso frente a Eduardo Flores, el centrodelantero tardó en definir y el peligro fue abortado entre los defensores y el arquero visitante. Para colmo, Jorge Velazco dejó pasar la posibilidad de llegar al empate desde el punto de tiro penal porque la ejecución se fue por arriba del travesaño.

En los minutos de descuento de la primera etapa Juan Perillo encontró lo que tanto buscó y esta vez no perdonó para establecer el uno a uno.

El desgaste de la parte inicial lo sintió Sol de América que más se preocupó en que no se le escape el punto que estaba sumando. Mientras, por el lado del dueño de casa profundizó los avances para llegar hasta Flores. El «Demonio» Hernán Vargas cuando fue habilitado y enfrentó a Flores, pero no estuvo certero.

Ya en los minutos finales Gauto González, que había reemplazado a Perillo, se encontró en el área contraria con un centro, pero no resolvió bien.

Juventud no pudo ganar y ahora, ubicado en los últimos puestos de la tabla, el panorama se complica.

Sintesis

JUVENTUD ANTONIANA 1:

1- Acevedo; 2- Albarracín, 3- Velazco, 4- Strasorier, 5- Favre, 6- Ruíz, 7- Vargas, 8- Burgos, 9- Perillo, 10- Pato, 11- Esparza.

DT: Adrián Gorostidi.

SOL DE AMÉRICA 1:

1- Eduardo Flores; 2- Julio López, 3- Marcos Ojeda, 4- Marcelo Rolón Bell, 5- Mariano Mendoza, 6- Ezequiel Neira, 7- Facundo Mendoza, 8- Alan Almirón, 9- Maximiliano Osurak, 10- Axel Medina Aguayo, 11- Bruno Di Martino.

DT: Orlando Medina.

Goles: 19 PT Bruno Di Martino (SdA), 49 PT Juan Manuel Perillo (JA).

Árbitro: Guillermo González (Resistencia).

Estadio: «Ernesto Martearena» (local Juventud Antoniana).