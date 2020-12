Federal: Sarmiento derrotó a Central Norte por la mínima

Compartir

Sarmiento hizo los deberes. Le costó y mucho, pero doblegó sobre el final a Central Norte de Salta con el gol del “Cabezón” Sebastián Parera. Buen triunfo por 1-0 para arrancar. El miércoles, ante “Depro”.

Sarmiento consiguió un triunfo fundamental en su estadio Centenario, al vencer por 1 a 0 a Central Norte de Salta, con gol de Sebastián Parera, a los 39 minutos del segundo tiempo. En la próxima fecha el “Decano” visitará a Defensores de Pronunciamiento, por la segunda fecha de la zona Campeonato del Torneo Federal “A”, en la zona Norte.

El Partido

Tímido comienzo de Sarmiento en el juego, en esos primeros instantes se plantó mejor el visitante con la presión de los volantes y la forma criteriosa de manejar la pelota, especialmente con los volantes centrales Young y Castellano, más el aporte de Herrera.

El local equivocó los caminos, ya que si bien recuperaba la pelota, no podía darle sentido a sus ataques. La pelota generalmente pasaba por Cevasco y Tapia, y no por Quiroga, a la hora de la conducción.

Al estar desconectado el equipo de Raúl Valdez, las llegadas llegaron con remates desde afuera del área, primero intentó “Pelé” Quiroga y su remate dio en la espalda de Bulgarelli para irse apenas afuera. Luego intentó López también desde afuera del área, casi recostado sobre la izquierda, y la pelota se fue por arriba del arco defendido por Rodríguez.

En la siguiente acción, presionó bien en la salida Sarmiento, le cometieron falta a Cañete que se había hecho del balón, y de tiro libre Quiroga la envió por sobre el travesaño en una clara acción de riesgo. Fueron las aproximaciones de Sarmiento, que no pudo aprovechar en la primera etapa.

Central Norte, recién pudo inquietar con un cabezazo de Pardo, sobre el final del primer tiempo, que terminó tapando bien Carrera.

El segundo tiempo arrancó con todo, lo tuvo Maximiliano Casas en el comienzo, tras un error en la salida del local, y el volante remató fuerte al costado del arco, en una muy clara oportunidad de abrir el marcador.

Respondió rápido Sarmiento, con un tiro de Cañete, que se fue por sobre el travesaño, cuando el delantero podía haber elegido el pase a Silba por el centro del área. Y a partir de allí el local tuvo otra clara, con un centro de Cañete, por derecha, para el ingreso de Bulgarelli, que de cabeza, no pudo desviar el balón como pretendía, y se perdió por el otro palo.

No conforme con el rendimiento del equipo, Valdez ensayó rápidamente tres cambios, aprovechando estas posibilidades que ofrece el reglamento de hacer 5 modificaciones en tres bloques. Parera ingresó por Bulgarelli, primero, y luego lo hicieron Vargas y Piz por Cañete y Tapia, respectivamente, buscando una mejor producción en el juego.

Cuando los caminos se cerraban y ganaba la desesperación, llegó la diferencia, un tiro libre de Quiroga que da en la barrera, y deriva al otro sector, donde López remata hacia al arco, pero se interrumpe su trayectoria en el medio, la toma Cevasco y remata al arco, para que tape Cavalotti, y el rebote lo toma Parera, para empujarla al gol a los 39 minutos, y desequilibrar un parto muy complejo.

Era clave ganar, en un torneo corto, de solo 6 fechas, y sarmiento lo hizo, ahora tendrá una nueva prueba, el miércoles como visitante ante Defensores de Pronunciamiento.

SARMIENTO (1): Juan Ignacio Carrera; Maximiliano Méndez, Emmanuel Córdoba, Franco Verón y Federico López; Ricardo Tapia (25ST Ángel Piz), Claudio Cevasco y Nicolás Quiroga (40ST Sergio Sagarzazu); Gonzalo Cañete (25ST Joel Vargas), Luis Silba y Alexis Bulgarelli (17ST Sebastián Parera). DT: Raúl Valdez.

CENTRAL NORTE (0): Lucas Rodríguez (42PT Maximiliano Cavalotti); Pablo Figueroa, Facundo Pardo, Arián Puchetta y Gianfranco Ferrero; Cristian Chavarría (37ST Fausto Apaza), Mateo Castellano, Osvaldo Young y Maximiliano Casa; Martín Bravo (28ST Luciano Giménez) y Luciano Herrera. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: 39ST Sebastián Parera (S).

Incidencia: 49ST expulsado Mateo Castellano (CN).

Árbitro: César Antonio Ceballo (Córdoba). Asistentes: Emanuel Serale (Córdoba) y Matías González (San Francisco). Estadio: Centenario, de Sarmiento.

Cravero y su once para For Ever

Los últimos días para For Ever fueron de terror. El sábado se lesionó Diego Magno, que tuvo una fuerte contractura y se perderá por lo menos el estreno del torneo, y el miércoles llegó la lesión de Cristian Barinaga, que en el amistoso ante Falucho se trabó la rodilla y en las próximas horas se hará la resonancia magnética para determinar el grado de su lesión, pero se teme que al ser un torneo de sólo dos meses, sea distensión o rotura de ligamentos, no podrá jugar el Federal “A” que se viene.

Ante las lesiones de dos de sus jugadores más experimentados, Daniel Cravero parece tener definido el 11 para visitar el miércoles (19.30) a Central Norte en Salta, por la 2ª fecha de la zona Norte Clasificatoria. El DT apostaría por Matías Romero para acompañar en ofensiva a Julio Cáceres y jugar con los dos “tanques” arriba. Además, en las pulseadas por algunos puestos, todo hace indicar que Fissore jugará de central por lo que Vega será el “4” y se queda afuera David Valdez. More estará en el lateral izquierdo por encima de Jonathan Medina. Y Emanuel Giménez se recuperó y sería el “5”, quedando “Gomito” Gómez en el banco.

El 11: Gastón Canuto; Humberto Vega, Marcos Fissore, Alan Giménez y César More; Ignacio Ruano, Emanuel Giménez y Emanuel Díaz; Ricardo Villar; Matías Romero y Julio Cáceres.

Compartir

