Federer se baja del Abierto de Australia por su lesión de rodilla

Compartir

Linkedin Print

El campeón de 20 títulos Grand Slam se sometió a principios de junio de este año a una segunda operación en su rodilla derecha debido al retroceso sufrido en su proceso de recuperación inicial, iniciado tras una primera intervención quirúrgica en febrero.

El tenista suizo Roger Federer no disputará finalmente el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2021, para continuar su rehabilitación de su rodilla derecha, dos veces operada.

“Roger ha decidido no jugar el Abierto de Australia. Ha avanzado progresivamente en los últimos dos meses tanto con su rodilla como con su físico. Sin embargo, después de discutirlo con su equipo, ha decidido que lo mejor será regresar después del Abierto de Australia”, explicó su representante, Tony Godsick, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El campeón de 20 títulos Grand Slam se sometió a principios de junio de este año a una segunda operación en su rodilla derecha debido al retroceso sufrido en su proceso de recuperación inicial, iniciado tras una primera intervención quirúrgica en febrero. “Empezaremos a hablar esta semana que viene respecto a los torneos que empezarán en la segunda quincena de febrero y después construiremos un calendario para el resto del año”, añadió.

El último partido oficial disputado por el jugador de Basilea fue precisamente en las semifinales de la edición pasada en Melbourne Park frente al serbio Novak Djokovic (1).

Federer romperá una racha de 21 ediciones seguidas disputando el primer “major” de la temporada después de su debut con victoria en el cuadro final frente al estadounidense y ex número uno del mundo Michael Chang en el año 2000.

Por otra parte, el británico Andy Murray, ex número 1 del mundo, recibió una invitación para el Abierto de Australia, al que regresará más de dos años después su anterior participación.

“Recibimos el regreso de Andy a Melbourne con los brazos abiertos”, afirmó el director del torneo, Craig Tiley, en un comunicado.

Ubicado en el puesto 122 del ranking ATP debido a su inactividad producto de persistentes dolores en su cadera, el escocés de 33 años no tenía acceso directo al cuadro principal de Australia.

Compartir

Linkedin Print