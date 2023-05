Femicidio: la Justicia busca identificar al sospechoso de violar y matar a Susana Cáceres

El pedido fue realizado por la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de esclarecer el crimen de la mujer violada y asesinada en noviembre pasado. Ya hubo un sospechoso que fue detenido y luego liberado por falta de pruebas

La fiscal Luisa Pontecorvo, que investiga el femicidio de Susana Cáceres, la mujer violada y asesinada el 18 de noviembre pasado en el partido bonaerense de Moreno luego de permanecer diez días desaparecida, solicitó difundir una secuencia de imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un sospechoso junto a la víctima la tarde de su desaparición, con el objetivo de identificarlo y detenerlo. Por el caso, un hombre había sido detenido a fines de 2022, señalado por arrojar el cuerpo de Cáceres a la vera del Camino del Buen Ayre. Luego fue liberado por falta de pruebas.

Las grabaciones habían sido enviadas a peritar a la División de Fotografía de la Policía Federal Argentina para obtener una toma clara del sospechoso. Sin embargo, no lograron ser mejoradas y se debió solicitar la colaboración de la Policía Judicial de la Procuración General bonaerense, que tampoco pudo obtener mejores definiciones. Por eso, según consignaron fuentes judiciales a la agencia Télam, el pedido de divulgar los registros fílmicos fue realizado por Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Moreno/General Rodríguez, quien solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el hombre, al que se lo observa en una bicicleta y junto a la víctima, se comunique con los investigadores de la comisaría de Villa Trujui al (0237) 481 3885 o de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno al (0237) 485 0043.

Hasta el momento, aseguran fuentes del caso a Infobae, no fue identificado.

Cáceres, de 42 años y madre de cuatro hijos, salió de su casa el martes 8 de noviembre, supuestamente a pagar una deuda con dinero de la venta de dos electrodomésticos. Pero nunca volvió. Diez días después, su cuerpo fue encontrado a la vera de una colectora en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Por el crimen, habían detenido a Ramón Rosa Lescano, que, tras comprobar que no tenía relación con el femicidio, fue liberado.

El primero de los videos difundidos corresponde a una de las cámaras de la Municipalidad de Moreno, ubicada en la avenida Néstor Kirchner y la calle Quiroga, que capta uno de los laterales del Puente Rocca el día en el que la mujer desapareció, en el horario de las 14.36. En las imágenes, se observa el paso de un hombre a bordo de una bicicleta del tipo Mountain Bike de mujer con un asiento para niños en la parte trasera de color gris, mientras que el segundo video registra la misma secuencia desde otro ángulo.

En tanto, el tercer video capta al mismo sospechoso junto a su bicicleta caminando y conversando con la víctima, alrededor de las 19.10, en el cruce nuevamente de la calle Quiroga y la avenida Néstor Kirchner.

Los investigadores aseguran que la mujer que aparece en los videos es Cáceres, debido a su contextura física y a las vestimentas descriptas por sus familiares al momento de su desaparición. Además, basan sus conjeturas en la existencia de un video que detectó su paso a las 15.36 de ese mismo día, circulando a pie sola por calle Lincoln y Pedro Echagüe, de Moreno, con la misma ropa que fue secuestrada junto al cuerpo.

Con las grabaciones, los investigadores determinaron que el sospechoso y Cáceres caminan hacia el Puente Rocca, lo cruzan por la senda peatonal mano derecha hacia la zona de Ituzaingó. Son vistos por última vez a las 19.14.

”Del análisis sucesivo tanto de las mismas cámaras como las del Ceamse del Buen Ayre, no se visualiza a la víctima ni al masculino regresando para el partido de Moreno, ni continuando la marcha hacia el partido de Ituzaingó, por lo que es claro que permanecieron en inmediaciones del predio donde luego se produjera el hallazgo del cuerpo”, explicó una fuente cercana al caso a Télam.

Las últimas dos secuencias de imágenes también pertenecen a los registros de las cámaras municipales del 8 de noviembre, aunque en las horas posteriores a los primeros videos: a las 20.26, se observa al sospechoso solo, a bordo de su bicicleta circulando con dirección Moreno-Ituzaingó, donde se detectó que detuvo su paso y regresó para levantar algo que se le cayó al suelo, un elemento de color rosa fucsia, compatible con la visera que la víctima llevaba puesta el día que se fue de su casa.

Según determinó la autopsia, Cáceres fue asesinada por múltiples puñaladas en el pecho, estrangulada y golpes en la cabeza con elementos contundentes. También hallaron lesiones compatibles con abuso. La data de muerte fue de entre 7 a 10 previos días al hallazgo del cuerpo.

En este contexto, y a casi cinco meses del hecho, la fiscal Pontecorvo aguarda resultados de pruebas complementarias a la necropsia realizada al cadáver para poder avanzar en la investigación, entre los que se encuentran el ADN de los restos encontrados en la ropa interior de la víctima.

Hasta ahora, el único detenido por el femicidio de Cáceres había sido Ramón Rosa Lescano, quien fue indagado a fines de noviembre pasado por la titular de la UFI N°3 de Moreno. Los investigadores habían llegado a él tras identificar una camioneta Renault Duster en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona donde fue hallado el cuerpo de la mujer, a siete días de ser encontrada. Gracias a la información de la data de muerte que reveló el resultado de la autopsia, revisaron las cámaras y allí apareció la camioneta del sospechoso. La Renault Duster fue incautada en el allanamiento.

Al momento de arrestarlo en su vivienda de Bella Vista, los detectives encontraron que el sospechoso tenía tres cuchillos caseros escondidos entre su ropa. En un principio, el hallazgo encendió las alarmas de los efectivos y pensaron que los elementos podían estar de alguna manera vinculados al crimen. Sin embargo, un investigador clave del caso lo desestimó: “No creemos que esos cuchillos sean el arma homicida, pero en estos momentos tenemos que evaluar todo el material que encontramos”.

En su declaración ante la fiscal, Rosa Lescano aseguró que no participó de la violación y muerte de Cáceres. Luego, en relación a su aparición en el video que lo vincula con el lugar en el que fue encontrado el cuerpo, reveló que “tuvo un desperfecto mecánico con el vehículo, por eso se detuvo en el lugar de la filmación”. Por último, señaló que se encontraba solo dentro de la camioneta.

En diciembre, la Justicia de Moreno determinó liberarlo debido a la inexistencia de pruebas de cargo en su contra, según consignó el mencionado medio. Pese a esto, Lescano sigue implicado en la causa por “homicidio triplemente agravado por criminis causa, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por ensañamiento, abuso sexual con acceso carnal y robo agravado”.

