Fernández: “Me parece que es muy difícil jugar al fútbol en este contexto”

El Presidente de la Nación se refirió a la situación actual del fútbol en el país y destacó que “el riesgo es grande”. A su vez, remarcó que el epicentro de la pandemia es América latina. El fútbol argentino quedó movilizado tras los 26 casos positivos de coronavirus en Boca. La burbuja sanitaria en el Xeneize no funcionó y generó el contagio tanto en jugadores como en auxiliares y miembros del cuerpo técnico.

El presidente Alberto Fernández se refirió al tema en diálogo con A dos voces, programa emitido por TN. “En el mundo hay una pandemia. Alguna vez yo hablé con Gallardo, luego de la decisión de no jugar. Él es muy reflexivo y le consulté. Me explicó que uno piensa que todos viven muy bien, pero en realidad es que muchos chicos viven en lugares populares, y ese es el temor que había”, relató.

Además, consideró: “Yo no sé si se hicieron las cosas bien o no, lo que sé es que hay una pandemia en todo el mundo”. “El riesgo es grande. Es difícil jugar en este contexto”, agregó.