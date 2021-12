Fernández: «No hay futuro para países que se encierren en sí mismos»

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández destacó que el Mercosur es el «proyecto de integración regional más importante para la Argentina», al participar en la cumbre de mandatarios del bloque, que se realizó de forma virtual, y exhortó a sus pares de la región a «debatir con lealtad y franqueza», ya que «no hay futuro para países ermitaños que se encierren en sí mismos».

Al participar desde la residencia de Olivos de la LIX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y los Estados Asociados, el mandatario exhortó a sus pares del bloque regional a “priorizar la integración dinámica y competitiva” por sobre los intereses particulares de cada gobierno y aseveró que «no hay futuro para países ermitaños que se encierren en sí mismos o emprendan aventuras en soledad».

Fernández brindó su discurso acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

En su alocución, Fernández destacó que el bloque regional ha llegado hasta la actualidad, superando «condiciones difíciles», «jaqueados muchas veces por la deuda externa, como le sucede hoy» a la Argentina, «la explosión de burbujas financieras» y hasta «una pandemia que asoló al mundo».

Fue en ese momento en el que sostuvo que «la vecindad es una condición natural que se convierte en una ventaja comparativa cuando se le agrega el valor del esfuerzo conjunto de la construcción permanente» y que «en este mundo no hay futuro para países ermitaños, no hay espacio para Estados que se encierren en sí mismos, ni para quienes subestimen el riesgo de enfrentar aventuras en soledad». El Presidente sostuvo que «con un Mercosur sólido» todos sus integrantes tienen una «mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo» y se mostró a favor de «aperturas de mercado relevantes sin asumir condiciones imposibles de cumplir».

«Es esto los que nos exige una visión comercial integrada y una capacidad de coordinación para atender a cada uno de nuestros intereses nacionales», añadió el mandatario.

Las palabras del Presidente tienen como contexto el debate que desde hace meses se da en el bloque regional respecto de la rebaja del arancel común y del avance de los miembros en tratados de libre comercio bilaterales.

En ese marco, destacó especialmente la «declaración de cooperación en áreas de Defensa» que muestra el paso «de una lógica de rivalidad a una dinámica de integración y cooperación» y afirmó que «no debería desperdiciarse» «la oportunidad de hacer una revisión exitosa» de los aranceles comunes. «Discutamos a fondo, con lealtad y franqueza, cómo seguir asociándonos en materia de mejoramiento de la infraestructura, de conectividad, de energía, y de inteligencia comercial frente a terceros países o bloques, de promoción, de negociaciones multilaterales, de atracción de inversiones», aseveró.

En ese sentido, volvió a remarcar que las diferencias políticas entre los presidentes no deben impedir avanzar en la integración. «¿Cuál es la ideología de un puente? ¿Qué pensamiento divergente puede implicar el intercambio energético? ¿Qué diferencia puede impedirnos el desarrollo satelital? ¿Qué postura política obstaculiza la colaboración, como lo hemos hecho, ante el drama de ríos con escaso caudal?», preguntó.

Luego de ponderar la autorización por parte de Brasil a la exportación de un medicamento usado para la sedación de pacientes «que necesitaban ser tratados con respiradores», Fernández añadió que la Argentina «considera de suma relevancia la promoción de la capacidad productiva regional de medicamentos, inmunizantes y otras tecnologías de salud».

Compartir

Linkedin Print