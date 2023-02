«Fernando Carbajal debe ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio»

El Vicepresidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical formoseña y Presidente del movimiento interno Unión Alfonsinista -UAL- profesor Carlos Toloza afirmó que el candidato a gobernador de la provincia por la Confederación Frente Amplio Formoseño, Juntos por el Cambio o la denominación que en definitiva lleve la coalición opositora, debe ser el diputado nacional Fernando Carbajal «ya proclamado por nuestro partido el 2 de diciembre pasado, con la presencia de los precandidatos presidenciales Gerardo Morales y Facundo Manes».

Toloza afirmó que la candidatura ucerreista de Fernando Carbajal debe ser confirmada por la Convención partidaria que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero, hecho político que no tendrá problemas en ser llevado a cabo según el líder de UAL «la candidatura de Carbajal será confirmada por la Convención de la UCR».

El Vicepresidente radical manifestó y recordó que «desde 2007 a 2023 habrán pasado cuatro elecciones a gobernador y la UCR tuvo una sola vez candidato en ese extenso período, a pesar de ser el partido mayoritario tanto en afiliaciones como en votos en el cuarto oscuro», agregó que «la UCR ha dado suficientes y hasta excesivas muestras de buena fe, de consenso y generosidad política con otros sectores de la oposición, por lo que en esta oportunidad, teniendo como candidato ya consagrado partidariamente al diputado nacional Fernando Carbajal, se debe defender esa candidatura partidaria, por quienes sean designados por la Convención, en la Mesa Política de la Confederación Frente Amplio Formoseño y en la de Juntos por el Cambio».

Seguidamente aclaró y enfatizó que el movimiento interno que preside y él mismo no forman parte del espacio político del diputado Carbajal y que «mi posesión en este tema de la candidatura a gobernador es en defensa de la institucionalidad partidaria de la UCR, de la coherencia política en la toma de decisiones y posiciones y en la práctica empírica de los principios y valores radicales, que hicieron grande a nuestro partido por más de cien años de vida institucional».

«La conducción nacional de Juntos por el Cambio estableció con meridiana claridad y justeza la forma de nominar el candidato, en nuestro caso formoseño, donde no hay PASO, por elecciones internas entre los afiliados de los partidos de la coalición. El caso es hasta la fecha afiliados de los partidos aliados no han manifestado que pretenden ser candidatos por JxC», enfatizó Toloza.

En cuanto al armado electoral en general, el Vicepresidente partidario expresó que cada espacio o grupo interno podrá armar sus propias listas de diputado, intendentes y concejales a través de los sublemas que establece la ley electoral provincial, aunque en el caso de muchas localidades existe un consenso de listas únicas, para evitar los enfrentamientos entre correligionarios, situación que la dirigencia provincial no debiera pasar por alto.

Finalmente Toloza informó que su sector «se reunirá en la semana, autoridades del movimiento y convencionales provinciales, para analizar la situación política y electoral provincial y nacional, para marcar el norte político del movimiento UAL en las elecciones nacionales, provinciales y municipales del presente año».

