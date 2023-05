Fernando Carbajal: «Paoltroni nunca tuvo intenciones de conformar un frente opositor»

Según salió publicado en un medio nacional, esta semana habría novedades en el caso de la impugnación presentada por la oposición de Formosa a la reelección de Gildo Insfrán. El Grupo de Medios TVO dialogó con el diputado nacional y candidato a Gobernador de Formosa por Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal al respecto, quien aseguró no tener ninguna novedad al respecto. Asimismo, hizo mención a la figura de Francisco Paoltroni a quién definió como funcional al gobierno de Insfrán.

Carbajal comenzó diciendo: “nosotros no tenemos ninguna información que no sea la que surge del propio expediente que es lo que queda claro y es que la Corte se ha movido con total rapidez en cumplir los primeros pasos legales con el traslado y la vista al Procurador”.

“No sabemos si la Corte decidirá en las próximas horas lo que respecta a este caso, suponemos que sí habrá una resolución, pero no sabemos cuál será el sentido, tenemos confianza y expectativa en base a que la situación de Formosa, sin ninguna duda desde el punto de vista constitucional es mucho más grave que los casos de San Juan y Tucumán. Nosotros entendemos que el caso jurídico es exactamente el mismo porque la Constitución de Formosa no autoriza la reelección indefinida, si no es que ha habido una interpretación errónea, porque esta es contraria a los principios de la Constitución Nacional y eso es lo que estamos discutiendo”, aseveró.

Y continuó “de todos modos y sin una resolución aún al respecto, continuamos con nuestra campaña electoral porque nosotros queremos que haya elecciones y que estas sean en un terreno limpio y claro y no con la cancha inclinada que es lo que nos pasa siempre”.

“Si la Corte va a tomar una decisión y tal como lo viene haciendo de hacerlo en tiempo real seguramente es esperable que esta semana pueda haber alguna decisión por la positiva o negativa porque nosotros sabemos bien en qué terrenos nos movemos y sabemos que tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad en cuanto al contenido de la decisión que puede tomar la Corte, estamos convencidos con la petición que hemos hecho y estamos expectantes de que sea lo antes posible y coincido con la proyección que se hace de que debería haber alguna novedad en el transcurso de esta semana”, indicó el exjuez.

Impugnación de

Francisco Paoltroni

Consultado acerca de la impugnación a su candidatura presentada por el Francisco Paoltroni (candidato a gobernador por el partido “Libertad, trabajo y progreso”), indicó aún no tengo novedades en cuanto a la impugnación que ha hecho Paoltroni en relación a mi candidatura, nosotros nos hemos notificado el día miércoles de la impugnación realizada y la hemos contestado el dia de ayer, domingo en horas de la mañana, tambien ya habia hecho una presentación previa donde le había dado al Tribunal todos los elementos que acreditan que yo tengo residencia real y efectiva en Formosa desde el año 1988, cuando ingresé a trabajar como jefe del departamento de control procesal en el Tribunal de Cuentas de Formosa y de ahí en adelante siempre tuve mi domicilio y mi residencia en la provincia, por supuesto como todas las personas tengo múltiples domicilios”.

“He realizado la presentación y solo debo decir que con lo que hizo Paoltroni ha confirmado lo que muchos decían y que yo siempre me negué a aceptarlo, pero ahora lo voy a hacer y es confirmar que él nunca tuvo intenciones de conformar un frente opositor y la labor que él está cumpliendo es la de dividir la oposición, para esto ha sido contratado y también ingresó al terreno político con el objetivo de lograr dividirnos, es una vieja estrategia que utiliza el oficialismo cuando se sienten en peligro”, acotó.

“Cuando apareció Paoltroni, yo festejé su llegada a la política y dije que dentro del frente opositor todo era válido, pero que por fuera era funcional al Gobierno. Siete partidos hemos logrado juntarnos con nuestras diferencias y uno había quedado afuera atacando a la oposición, está claro cuál es el rol que está cumpliendo y cual es la finalidad y por suerte no aceptó formar parte de la fórmula porque si no hubiese sido una quinta columna oficialista dentro de la oposición”, puntualizó.