Fiesta clandestina: un empleado del poder judicial de Clorinda fue procesado en la causa

Compartir

Linkedin Print

El hombre fue visto ingresar y salir de la casa de uno de los causantes minutos antes de que la policía llegase con la orden de allanamiento. Cuando ingresó la policía a la vivienda el hombre buscado ya no se encontraba.

Posteriormente el causante se presentó voluntariamente en sede policial y quedó detenido.

En el marco investigativo de una causa judicial por delitos de “Infracción Articulo 205 del Código Penal Argentino, Tentativa de Homicidio, Lesiones, Daño y Violación de Domicilio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la ciudad de Clorinda, la Policía provincial allanó un inmueble ubicado por la calle Moreno al 700 del barrio Centro.

Durante el allanamiento, no se detuvo a la persona buscada ni se secuestraron elementos de interés en la investigación, pero luego de un minucioso análisis de la situación, los investigadores determinaron que un empleado judicial habría alertado sobre la diligencia y quedó imputado en la causa por el delito de “Encubrimiento”.

Los efectivos de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera concretaron el allanamiento a las 13 horas del lunes último, donde notificaron al propietario del recinto la medida judicial dispuesta por el Juzgado, obteniéndose resultado negativo a lo ordenado por el magistrado en cuanto a la detención del imputado en la causa y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

No obstante, personal de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales, con asiento en esa ciudad, tras una minusiosa tarea investigativa y verificación de cámaras de seguridad del sector, establecieron que momentos antes de que la policía llegase a la casa del causante para llevar a cabo el allanamiento, un empleado judicial se presentó en ese inmueble, ingresó al recinto y luego de unos minutos salió, manipuló su teléfono celular para luego tomar el vehículo en el cual andaba y retirarse del lugar.

Minutos después de eso, también se observó salir del garaje del inmueble al imputado en un automóvil y se dio en la fuga del recinto.

Bajo esas sospechas, los investigadores lograr establecer fehacientemente esa situación a través de la recolección de captaciones fílmicas de las diferentes cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, poniéndose dichos elementos probatorios en conocimiento del Juez interviniente, por lo cual se procedió a su imputación en la presente causa por el delito de “Encubrimiento”.

Minutos después, el hombre buscado se presentó de manera espontánea en la dependencia policial, procediéndose a su aprehensión, notificación situación legal y puesto a disposición del juzgado.

Compartir

Linkedin Print