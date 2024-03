Flamengo venció 2-1 a Boca y se consagró campeón de la Libertadores Sub 20

Flamengo conquistó este domingo la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer en la final al último campeón Boca Juniores por 2-1. En el estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay, el equipo dirigido por Mario Jorge celebró tras dar vuelta el resultado con los goles de Oluwashola Ogundana a los 23 minutos de la primera etapa y de Lorran en una de las últimas jugadas del mismo periodo.

Una gran maniobra por el sector derecho del autor del segundo tanto permitió que el futbolista nigeriano igualara las acciones con un disparo dentro del área ante el que nada pudo hacer la defensa del Xeneize. Más tarde, Lorran se transformó en el conductor de un gran contragolpe que él mismo comenzó y luego cerró con una gran definición.

Con estos goles, el Flamengo logró remontar el 1-0 que el Boca Juniors tenía a su favor tras la anotación de Ignacio Rodríguez a los cuatro minutos de comenzado el juego, luego de un impecable anticipo de cabeza.

En el segundo tiempo, el equipo de Silvio Rudman estuvo cerca de igualar las acciones y contó con una gran oportunidad de que su rival quedara con uno menos, tras un brutal planchazo de Lucyan sobre Campos. Sin embargo, de manera increíble el árbitro no sancionó infracción y tampoco lo consideró así el VAR, que revisó y no expulsó al brasileño.

Los de Mario Jorge luego lograron mantener la victoria que les permitió sellar otra gran remontada, luego de la que días atrás habían conseguido frente al también argentino Rosario Central para clasificarse al último encuentro. De esta forma, Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 por primera vez en su historia y dejó a Boca Juniors sin opciones de revalidar un título que había conseguido en 2023 tras vencer en la gran final al Ecuatoriano Independiente del Valle.

El Mengao alcanzó esta instancia luego de vencer al ecuatoriano Aucas (2-1), al uruguayo Defensor Sporting (1-0) y al peruano Sporting Cristal (4-1) en la fase de grupos; y a Rosario Central (2-1) en las semifinales de un torneo en el que ganó todos sus partidos, marcó once tantos y tuvo a los dos máximos anotadores: Iago y Wallace Yan con cuatro goles cada uno. Boca, en tanto, en la fase de grupos se impuso a Always Ready (4-0) y Puerto Cabello (2-0) e igualó sin goles con Colo Colo. En las semifinales, derrotó a Aucas por 2-1.

De esta manera, Flamengo disputará la Copa Intercontinental Sub 20 frente al campeón de la Liga Juvenil de la UEFA 2023-24, torneo que se jugará entre el viernes 19 y el lunes 22 de abril y cuya final se jugará en el estadio Colovray en Nyon, Suiza. Con este trofeo, Brasil se suma a la Argentina y a Uruguay en la cima de equipos con más títulos en el certamen juvenil. En tanto, este sábado Rosario Central se subió al podio de la Libertadores Sub 20 tras vencer por 2-1 al Aucas con tantos de Samuel Beltrán y de Leonardo Ruiz.