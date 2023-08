Flor de la V respondió a las críticas de Andrea Rincón

Andrea Rincón se convirtió recientemente en el centro de atención en diversos medios y redes sociales a raíz de una visita frustrada a Intrusos. La actriz aseguró a través de sus redes que se acercó hasta el piso de América pero que al no cumplirle con lo que según ella le habían prometido -que iba a tener un mano a mano con Florencia de la V-, se retiró de los estudios y realizó una fuerte acusación en redes, donde habló de una “clara falta de respeto” del equipo de producción hacia ella.

“Yo siento que fue un malentendido, simplemente. Esto no habilita las palabras muy fuertes que tuvo con nuestra producción, con mis compañeros de trabajo. Tenemos una producción que no maltrata, la gente viene a mi programa y se siente bien. Me sorprendió mucho el descargo”, enfatizó la vedette, y luego aseguró que se comunicó en privado con Rincón para explicarle la situación.

“Me sorprendió mucho el descargo de Andrea. Que ella hable de violación y use términos tan delicados… porque no hay nada más lejano a lo que sucedió”, señaló la conductora. Y agregó: “Para que haga semejante escándalo yo tengo la sensación de que a ella le pasa otra cosa. No puede ser que alguien tome esa actitud”, cerró.

En ese punto intervino en la charla Marcela Tauro, quien aclaró: “Con todo respeto, el programa tiene 23 años, ya saben cómo es. El programa lo integran panelistas. ¿Y tienen el derecho a elegir hacer un mano a mano? Sí, claro, por supuesto. Pero tienen que saber que nosotros también nos sentimos mal como periodistas”, señaló la histórica integrante del ciclo. A su vez, Guido Záffora apuntó que mientras estaban en el aire entrevistando a Brian Sarmiento y Soledad Bayona, vio como detrás de cámara Rincón mantenía un diálogo tenso con la producción.

