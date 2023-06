For Ever: Osella probó con Romero de titular mientras busca refuerzos

For Ever hizo fútbol y Osella ensayó con Marín, Bayk e Ibarra entre los titulares. Nico Silva no entrenó por precaución, pero llegaría. El sábado, a las 16.30, recibe a Dálmine por la última fecha de la primera rueda.

Diego Osella comenzó con sus ensayos. Sabe que For Ever está obligado a ganar y por eso ya hizo fútbol este miércoles por la tarde en el “Juan Alberto García”, empezando a ajustar motores para recibir el sábado, a las 16.30, a Villa Dálmine, en juego clave de la lucha de abajo en la zona B de la Primera Nacional.

Gastón Canuto: Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Bayk, David Valdez, Mateo Maccari y Emanuel Díaz; Cristian Ibarra y Matías Romero fue el 11 que probó Osella este miércoles en el “Gigante”. El que no entrenó por precaución es Nicolás Silva, que tiene una sobrecarga en el aductor, pero sería de la partida y se metería en el equipo en la posición de Ema Díaz.

Si esta alineación se confirma, y tomando como referencia el equipo que viene de caer ante Deportivo Madryn en Chubut, habría tres cambios: Yair Marín (recuperado de un desgarro) por Emir Faccioli, Javier Bayk por Emanuel Díaz y Cristian Ibarra (recuperado de un esguince) por Claudio Vega.

For Ever volverá a moverse este jueves, a las 9, en el predio de San Diego. Y el viernes por la mañana entrenará en el “Juan Alberto García” y al mediodía quedará concentrado.

El árbitro del encuentro será Brian Ferreyra, asistido por Matías Coria y Guido Córdoba. El cuarto: Mauricio Martín.

La venta de entradas para el choque ante el “Violeta” de Campana comenzará este jueves, a partir de las 17, en el estadio.

Mercado

En cuanto al mercado de pases, la dirigencia ya les comunicó a los defensores Mariano Puch y Lucas Medina, a los volantes Gonzalo Jaque, Federico Boasso y al delantero Leonel Buter que no serán tenidos en cuenta. Se suman al delantero Joaquín Molina, que rescindió por motivos extrafutbolísticos. Jaque ya rescindió y seguiría su carrera en Almagro.

En cuanto a los refuerzos, interesa el centrodelantero Luis Silba, que debe desvincularse de Estudiantes de Río Cuarto para llegar a For Ever (tiene contrato hasta diciembre). En caso de no llegar Silba, la dirigencia irá por otro “9”. Y la idea es incorporar dos o tres jugadores más. Hay chances de repatriar a Gaspar Triverio, volante derecho de último paso por Motagua de Honduras.