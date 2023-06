Sergio Massa: «Nos deberíamos llamar Argenchina»

«Nos deberíamos llamar Argenchina», dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de anunciarse que se abrió el mercado para menudencias, sorgo, maíz y trigo por US$ 700 millones, y que se concretarían desembolsos para seis proyectos de infraestructura por US$ 3.052 millones que son financiadas íntegramente por China.

«En Beijing, nos reunimos con autoridades del Banco Popular de China, del Banco de Desarrollo, del Ministerio de Finanzas y de Aduana, para renovar y ampliar el swap con China y avanzar en la modificación del protocolo para la regionalización de las exportaciones avícolas», explicó Massa a través de su cuenta de Twitter.

El funcionario argentino explicó que durante esos encuentros «también se avanzó en la apertura al mercado chino de nuevos productos como el maíz, frutos secos y sorgo, potenciando un intercambio comercial directo en yuanes, que provea nuestros alimentos para los 800 millones de habitantes chinos que, se estiman, pasarán a ser clase media».

Por otro lado, «trabajamos sobre proyectos de financiamiento bilateral para obras de infraestructura, como represas o la adquisición de Material Rodante para el Ferrocarril Roca Eléctrico, el proyecto AMBA 1, Belgrano Cargas 2, Ferrocarril Roca, Caucharí, Laferrere y El Jagüel».

«Estos acuerdos no solo refuerzan nuestras relaciones comerciales con China, sino también nos permiten seguir cuidando las reservas de divisas y aumentar las exportaciones para vender cada vez más trabajo argentino al mundo», destacó Massa.

