JxC convocó a una reunión para debatir la incorporación de Juan Schiaretti y se vuelve a tensar la interna

Los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora -Gerardo Morales, Federico Angelini, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro- mantuvieron un encuentro por Zoom donde surgió, de manera informal, la posibilidad de sumar al peronismo cordobés, lo que desató el malestar del ala dura del PRO. “La idea nuestra es bloquearlo”, adelantan en el entorno de Patricia Bullrich.

El encuentro virtual que mantuvieron los dirigentes se trató de una reunión que no estaba en agenda, según describieron los participantes, pero derivó en la necesidad de convocar a los presidentes y apoderados de todos los partidos que integran la coalición opositora para el próximo lunes a las 15. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del cierre de alianzas que será el 14 de junio.

La posibilidad de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio es impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Ambos encabezan una alianza con Martín Lousteau que busca ganarle la pulseada a Bullrich y los radicales que integran el Grupo Malbec.

Morales dio una primera señal el jueves por la tarde durante el encuentro que encabezó con candidatos a intendentes bonaerenses en las oficinas del Comité Nacional. Allí expresó que estaban abiertas las negociaciones para sumar a Schiaretti y que, además, era un tema que se estaba conversando con Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano.

Justamente, fue el gobernador de Jujuy el que mantuvo un fuerte cruce con el presidente del PRO, un hombre que responde a Bullrich, durante el encuentro virtual de esta tarde. Para bajarle el tono a la controversia, desde el Comité Nacional aclararon a Infobae que el próximo lunes se tratarán otros temas, como la posibilidad de sumar a José Luis Espert, Margarita Stolbizer y Alberto Asseff.

“Estamos hablando con Facundo, es posible que logremos algún esquema de unidad en estos días”, adelantó Morales durante una entrevista a La Capital de Santa Fe. Facundo Manes es el dirigente que insiste desde hace varios meses con la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio, en especial, al gobernador cordobés. Según pudo saber este medio, Morales ya le adelantó a sus correligionarios, incluso a los del Grupo Malbec, sus intenciones ampliar alianzas. “El PRO no va a bancar eso”, adelantó un dirigente histórico de la UCR.

Schiaretti lanzó su precandidatura a presidente el 2 de mayo y confirmó que quiere competir en unas PASO con un armado antigrieta que conformó junto al ex mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey. A ese espacio se adhirieron Florencio Randazzo, Diego Bossio, Graciela Camaño, Roberto Lavagna, Alejandro “Topo” Rodríguez, el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, y parte del socialismo santafesino.

Durante el último encuentro que participó con los empresarios que están nucleados en la UIA pidió “armar un frente de frentes para ir a las elecciones y luego un gobierno de coalición para que permita a nuestra patria encaminarse como corresponde”. Siete días después, durante una reunión con el directorio de IDEA, agregó: “Estamos dispuestos a ir a unas PASO ampliada con otros sectores de la oposición con los que tengamos puntos de coincidencia y alejados de los extremos de la grieta”.

Ese discurso fue entendido como un distanciamiento a la figura de Bullrich a quien considera un extremo de la grieta. El deseo de Schiaretti es sellar un acuerdo político y electoral con Rodríguez Larreta.

Como adelantó este medio, en el entorno de Schiaretti aclararon que no quiere ingresar a Juntos por el Cambio tal como está configurado ahora. No quiere ir a jugar la interna, sino que la coalición se expanda y poder expresar otra postura en un esquema más amplio. “Si se acepta el Frente de Frentes daremos la pelea ahí adentro. Sino iremos con nuestra boleta propia”, agregaron.

Además del retundo rechazo del ala dura del PRO, la posible incorporación de Schiaretti suma otra dificultad: la elección en Córdoba. El próximo 25 de junio Luis Juez intentará vencer a Martín Llaryora, luego de 24 años del gobierno provincial en manos del peronismo. El líder del Frente Cívico ya les habría adelantado su malestar a los dirigentes. De hecho, durante toda la campaña que encabezó para convertirse en candidato protestó por las visitas y fotos que protagonizaron los dirigentes nacionales durante el último año con el actual mandatario provincial.

