Rige nuevo protocolo para el ingreso de personas a la provincia

Compartir

Linkedin Print

En un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”, anunció que se dispuso un nuevo Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa que regirá a partir de las 00hs de este martes.

El mismo establece un control sanitario preliminar en los puestos de ingreso habilitados, la firma de declaración jurada de datos y el consentimiento informado respecto de los controles sanitarios vigentes.

En este contexto, el protocolo indica que, las personas que acrediten haber recibido la vacuna contra el COVID-19 o haber transitado esta enfermedad, se les realizará el hisopado de control de ingreso y toma de muestras para la realización de test de anticuerpos neutralizantes para coronavirus.

A las personas que no encuadren en los supuestos antes mencionado, se les realizará el hisopado de control de ingreso y suscribirán un compromiso de reiterar el testeo de PCR a coronavirus en los días 5° y 10° desde su fecha de ingreso, acudiendo al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio para la toma de muestras.

En el caso de las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 en el control sanitario preliminar, encuadren en la categoría de “casos sospechosos”, contactos estrechos de personas que padezcan la enfermedad u obtengan resultados positivos a coronavirus, deberán cumplir el aislamiento correspondiente en base a los protocolos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Luego de realizadas las tomas de las muestras para los testeos de ingreso mencionados en los dos primeros casos, las personas esperarán el resultado de los mismos en el domicilio consignado en la declaración jurada.

En caso de detectarse un incumplimiento al compromiso asumido respecto del protocolo de controles sanitarios, o incongruencias en los datos consignados en la declaración jurada, se darán inicio a las actuaciones contravencionales y legales correspondientes en virtud del artículo 205 del Código Penal y/o del artículo 146 del Código de Faltas de la Provincia de Formosa, según corresponda.

En ese sentido, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, aclaró que, para el ingreso a la provincia, el nuevo protocolo no exige inscripción ni autorización previa.

Y profundizó: “Ingresan a la provincia, por ejemplo, personas que tuvieron COVID en cualquier parte del país, personas que tienen las dosis de vacunas correspondientes aplicadas e ingresan personas que no tuvieron ambas cuestiones, por lo tanto, se les realiza el PCR”.

En esa línea, el funcionario manifestó que luego “no las llevamos a ningún lado”, sino que las personas deben dirigirse, “con responsabilidad social”, al domicilio que consignaron en la declaración jurada de ingreso; y en el caso de no contar con domicilio en la provincia, deberán hacerlo en algún hotel.

“También debe consignar los puntos de contactos, esto se hace por ejemplo en las migraciones de cualquier país cuando uno ingresa: datos personales, dónde estará y el celular o correo electrónico para que luego se le informe por esa vía, el resultado de su PCR”, indicó.

Además, señaló que esa espera de resultado debe ser en domicilio u hotel, para evitar que la persona ingrese, se realice el PCR “y ande dando vueltas por todos lados, ya que no vaya a ser que, a las 24 horas, le dé un PCR positivo”.

“Ese es el objeto de la obligatoriedad de esperar el resultado en el domicilio que anuncia en la declaración jurada. No tiene que estar cinco ni diez días encerrados”, reiteró.

Y detalló: “Lo que dice el Consejo es que bajo la responsabilidad de la persona que ingresa, al quinto día se acerque al Centro más cercano a su domicilio y se haga un hisopado y así éste de negativo, al décimo día se acerque nuevamente, y si viajó al interior que vaya al hospital de esa localidad, no importa dónde, y si allí también da negativo, tendremos la certeza de que esa persona está libre de COVID”.

En cuanto a la obligatoriedad del protocolo anterior de presentar PCR negativo al ingreso, el ministro argumento que “si tiene y quiere traerlo, lo haga y sino, que venga igual”.

“Porque entendemos que hay dos o tres circunstancias que se desarrollaron últimamente, por un lado, la industria de certificados de PCR que no significa que se lo hayan realizado; y lo otro es el precio de los hisopados sobre todo en instituciones privadas fue subiendo y se tornó muy costoso”, precisó.

Y remarcó: “Todos los resultados que se realicen en el sistema de salud de Formosa, por estos protocolos, son totalmente gratuitos, para quién sea, tenga obra social privada, del Estado o no tenga nada, porque va a ser la única forma de ponerlos en un mismo pie de igualdad al que tiene obra social y al que no”.

Por último, el Consejo advirtió que, por séptimo día consecutivo la cantidad de nuevos contagios supera a las altas médicas de pacientes recuperados, lo cual indica un aumento sostenido de los casos activos.

Y que, más de la mitad de los mismos no tienen nexo epidemiológico conocido, lo cual es evidencia de circulación viral comunitaria.

“Estos datos deben ponernos en alerta. Debemos ser responsables y estrictos en el cumplimiento de los cuidados personales y comunitarios, usando el barbijo, manteniendo la distancia social y evitando la aglomeración de personas”, sugirió el organismo.

Y concluyó: “Las conductas irresponsables y el incumplimiento de las medidas sanitarias se reflejan luego en la cantidad de contagios y, por ende, en la cantidad de muertes por esta enfermedad. De todos y cada uno de nosotros depende evitar que ello ocurra”.

Compartir

Linkedin Print