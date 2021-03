Advierten sobre los riesgos de salir de la provincia

Compartir

El médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, Julián Bibolini, recomendó evitar los viajes al exterior de la provincia y del país -por motivos no esenciales- ante el riesgo de trasmisión del virus SARS-CoV-2 con el fin de evitar colapsar el sistema sanitario. A la vez, informó que el 62% de la terapia intensiva del Hospital Interdistrital Evita, se encuentra ocupada.

En este sentido, el especialista tuvo en cuenta la situación epidemiológica en relación a la circulación de las nuevas variantes del COVID-19 y el riesgo de trasmisión de las mismas en nuestro país, e instó a “desalentar los viajes hacia la ciudad de Formosa –salir y volver- por este riesgo epidemiológico, a no ser estrictamente necesario, con el fin de no empeorar el estatus sanitario que tenemos. No está sobresaturado el sistema de salud pero no queremos llegar a esa situación como sucede en otras partes”.

Asimismo, puso en relieve el aumento diario de casos y muertes por coronavirus, “Formosa tiene un aumento de casos sostenido en los últimos tiempos –las ciudades de Formosa y Clorinda, como algunas localidades puntuales del interior- sumado al aumento diario de pacientes que ingresan al Hospital Interdistrital Evita y al aumento de fallecidos por la enfermedad, que en los últimos siete días prácticamente tuvimos un fallecido por día”.

En este contexto, indicó que a este lunes son 25 las personas internadas en la Unidad de Terapia Intensiva de ese nosocomio, lo que significa el 62% de las camas ocupadas, “es muy doloroso pero es real”.

Por último, Julián Bibolini pidió a la población “no juntarse masivamente porque pueden aumentar las posibilidades de transmisión del virus, y uno debe asumir la responsabilidad civil de evitar nuevas infecciones”.

“La responsabilidad es individual y ya se está hablando de la llegada de la segunda ola, todas las segundas olas en el mundo fueron peores que la primera, todas sobresaturaron los servicios de salud. La vacuna está muy próxima, demos tiempo a que sigan llegando, seamos responsables de que no empeore el sistema sanitario”, dijo para cerrar.

