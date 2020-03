Formosa seguirá sin transporte tras prórroga de suspensión de todos los servicios en el país

Compartir

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la extensión hasta el 31 de marzo de la no circulación del transporte de pasajeros, algo que incluye a todos los servicios que se brindan en Formosa.

«Como es de público conocimiento y también en virtud del DNU por el cual se establece el aislamiento en todo el territorio argentino, el Ministerio de Transporte tuvo que sacar resoluciones posteriores para prorrogar lo que hoy (ayer) se estaría reactivando porque habíamos comunicado la semana pasada que se extendía solo por el fin de semana largo a fin de evitar de que se genere turismo y que se propague este virus que está causando estragos en todo el mundo, en virtud de ello nos hemos adherido a la prórroga y se ha extendido hasta el 31 de marzo o sea que a partir del 1 de abril en principio se reactivaría, pero eso está sujeto a lo que pueda pasar, de hecho nación en su resolución ha sacado una prórroga que en caso de extenderse por DNU ya quedaba automáticamente extendida la suspensión de la totalidad de los servicios de transporte nacional en todo el país como también los vuelos de cabotaje», explicó.

Asimismo habló del grupo de 11 formoseños que regresaron el martes por la noche a la ciudad luego de haber sido traídos por un servicio provincial tras haber estado en Colombia y los cuales quedaron aislados en un hotel sobre la avenida Gutnisky. «Nosotros nos anoticiamos por un llamado de que estarían viniendo porque estos colectivos que salían de Ezeiza no tenían cabecera en Formosa, yo estaba atento a esos comunicados entonces no sabía que había tantos formoseños fuera de la provincia que estaban regresando y menos en estos colectivos porque no tenían como destino Formosa sino que por ejemplo tenían como destino final Puerto Iguazú, me anoticié de esto durante la madrugada del martes y estuvimos trabajando toda la madrugada porque el primer grupo llegó a Corrientes donde las terminales estaban cerradas, el colectivo tenía que seguir hasta Puerto Iguazú y quedaron varados del lado de Chaco, nos pudo haber tocado a todos y me pongo en el lugar del otro, cuando salió la medida nadie tenía previsto que se iba a generar todo esto, hay que ponerse también en el lugar del otro. Estuvimos hablando con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) para tratar de que vengan todos juntos en un micro a Formosa cumpliendo con todo el protocolo que se viene aplicando desde Ezeiza donde fueron muy estrictos y acá se aplicó el protocolo y están aislados en un hotel. Son un total de 11 en un principio, pedimos que se nos comunique con tiempo para que la gente no quede varada porque ellos quedaron varados, los familiares tampoco sabían qué hacer y nos llamaban, se activó un sistema donde se autorizó a un familiar ir a buscarlos pero tampoco era fácil que los familiares salgan, por ese motivo era mejor que vengan en un colectivo donde teníamos mayor control, se los aislaba y se hacía el protocolo correspondiente».

«Es difícil pasar la frontera, en Corrientes la tienen completamente cerrada y aquel que no sea ciudadano correntino no puede bajar del micro, ellos están recibiendo muchos contingentes de los grupos que fueron no solamente por Ezeiza sino que de gente que se fue a Brasil y están viniendo por los diferentes accesos de Corrientes, Paso de los Libres y demás que están generando que todavía lleguen los grupos que estuvieron en las zonas de Brasil y viajaron vía terrestre, por ese motivo tienen un sistema de control donde no dejan bajar», explicó.

«Yo estuve en contacto con mi colega de Corrientes y me decía que no iban a dejar bajar a ninguna persona, por eso los llevaron hasta el otro lado del puente del lado del Chaco donde pudieron descender y aguardaron al otro colectivo que los trajo hasta Formosa», detalló sobre los 11 formoseños.

Sobre si mantienen diálogo con las diferentes empresas que operan en la ETOF, Córdoba señaló que «estamos todo el tiempo en contacto, al salir el DNU y extenderse esto cuando Nación sacó su resolución que establece la prórroga nosotros sacamos un comunicado donde informábamos que estaríamos sosteniendo esta medida que también abarca minibuses y los taxis y remises provinciales que viajan al interior».

Respecto a qué va a pasar con los servicios que no están trabajando y que tendrán que ver cómo abonar los sueldos, dijo que «se va a ver eso, primero está la salud de todos los argentinos, después se van a ir viendo las medidas, tendremos que ver todo, pero la prioridad y en lo que están de acuerdo todos los empresarios es en la salud de todos, va a ser difícil, Godoy no estaba pasando por un buen momento antes y si no recauda se le complica pagar salarios pero se irá viendo».

Para finalizar contó cuántas son las empresas de minibuses que están habilitadas para circular «tuvimos 116 en total en toda la provincia, no todas salen de Formosa capital y este año se habilitaron unas 80 más en taxis, remises y minibuses provinciales».