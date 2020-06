Formosa sin ningún caso confirmado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia

Compartir

El parte informativo número 84, correspondiente a este sábado 6 de junio, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratifica que la provincia de Formosa –con 966 test realizados desde que comenzó la pandemia- prosigue libre de coronavirus.

Así lo certificó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, al realizar la lectura del informe, participando también de la conferencia el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, y el director de Epidemiología y del Hospital Central, doctor Mario Romero Bruno.

En ese marco se informó que el paciente de 76 años aislado en Clorinda reportado este viernes con resultado pendiente, dio negativo a coronavirus.

A su vez, en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta, en las últimas 24 horas se ingresó para estudio a una paciente. Se trata de una mujer de 36 años, con cuadro de neumonía, sin antecedentes epidemiológicos aislada en el Hospital Distrital Nº 8, donde se le tomaron las muestras, las cuales resultaron negativas a COVID-19.

Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 15 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus.

Ello incluye a un camionero de 55 años proveniente de Chaco que sufrió un accidente laboral este viernes en la ciudad de Clorinda.

Es así que Formosa –con 966 test realizados desde el comienzo de la pandemia- prosigue, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.

Aislamiento e ingresos

Existen 681 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.

En la jornada sabatina se dará de alta a 123 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 3699 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Este viernes ingresaron 605 vehículos al territorio provincial, de los cuales 578 eran camiones de carga. Son un total de 716 personas, 50 de ellas con intención de permanecer en la provincia, iniciando la cuarentena obligatoria.

Controles en la vía pública

Fueron controladas 9592 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 260 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5229 vehículos y se secuestraron 47 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 11 automóviles y 26 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 188 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Inspecciones a comercios

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario concretó tareas de control y fiscalización en 13 comercios de diferentes rubros, labrándose 17 actas de infracción, con clausura preventiva de un comercio.

En los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 19 actas de infracción, con decomiso 110 kilos de mercadería vencida, clausurándose además nueve locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

En relación a la lucha contra el dengue, este domingo 7 de junio proseguirá la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Blanca, Siete Palmas, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Espinillo y la ciudad capital.

Fase de distanciamiento

Respecto a los anuncios efectuados el pasado jueves 4 por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre que “el resto del país sin circulación comunitaria del virus seguirá en una nueva fase que se llama distanciamiento social obligatorio”, el Consejo señaló que “aún no se ha publicado la norma nacional por la cual se prorrogan las medidas sanitarias en la Argentina y se marcan las orientaciones generales sobre las distintas fases en relación a la evolución epidemiológica de la pandemia en el país”.

“Aguardamos conocer su texto para ejercer las potestades provinciales en la administración de la cuarentena en la provincia de Formosa”, se indicó, remarcando que “las decisiones a tomarse seguirán teniendo como principal objetivo el bienestar del pueblo formoseño, que es priorizar la vida y la salud en este contexto de emergencia sanitaria”.

Finalmente, se hizo hincapié en “no olvidar que nuestro territorio se encuentra expuesto epidemiológicamente por el riesgo geográfico que entraña que los límites provinciales estén en contacto con zonas que presentan alta circulación viral”, instando a “continuar juntos cuidando la salud de cada uno y de todos los formoseños. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.