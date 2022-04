«Formosa tiene que adherir a la Reparación Histórica de la Agricultura Familiar»

Compartir

Desde el Bloque Floro Eleuterio Bogado presentaron el Proyecto de Ley de adhesión a la ley nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.

«Esta Ley servirá para crear un régimen especial para valorizar la agricultura en toda su diversidad, como sujeto prioritario de programas, proyectos, medidas y acciones que se implementen en las esferas del Estado y contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades», sostuvo Gabriela Neme, diputada que integra el Bloque.

Agregó además que el sector de los pequeños y medianos productores necesita incluir políticas públicas que mejoren su situación.

«La adhesión a la ley permitirá el abastecimiento local además de reforzar la legitimidad de organizaciones campesinas y aumentar la conciencia de la sociedad acerca de la importancia de la agricultura familiar. También se prevé la creación de un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva», continuó diciendo.

Es que esta normativa busca dar protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas. «Productores y productoras que por carencia económica o falta de políticas públicas diferenciadas no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen. En su artículo 19, suspende por tres años los desalojos y genera una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural. En este marco se evalúa cada situación particular y se crean mecanismos para mensurar la tierra, un punto fundamental en los procesos de titulación», dijo Neme.

La ley prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños productores en conjunto con universidades y escuelas de educación agraria.

Asimismo, el gobierno provincial, en concepto de reparación histórica y por única vez, garantizará el recambio (sin costos) de los equipamientos agrícolas y herramientas que tengan una antigüedad de más de 25 años, para así poder facilitar el desarrollo productivos de sectores que hoy resultan inviables, previo relevamiento de las personas o sectores beneficiados, que deberá efectivizarse a los 2 meses de la aprobación de la ley y cuya entrega de equipos se concretarán a los 6 meses de la sanción de la misma.

«Como bloque tenemos un compromiso con el campo, no podemos quedarnos indiferentes ante la entrega de semillas vencidas por parte del gobierno a los productores agropecuarios. No vamos a naturalizar lo ilegal e insalubre. La causa del campo es la causa de todo el pueblo y por eso seguiremos apoyando la producción local desde la Legislatura Provincial», finalizó la legisladora.

