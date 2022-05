Formosa tuvo el mayor incremento de ventas de combustible al público en marzo

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En el mes de marzo 2022, se vendieron en todo el país unos 1.494.528 metros cúbicos de combustible al público, entre naftas y gasoil. Del total, el 54% correspondió a naftas, y el 46% restante a gasoil.

Comparado este desempeño contra igual mes de 2021, las ventas exhibieron un incremento del 10,8%, y se destaca en ese marco que la nafta tuvo un rendimiento mayor, creciendo 12,2% contra 9,1% del gasoil.

Con este resultado, las ventas de combustible al público a nivel nacional acumulan 13 meses de incrementos consecutivos en la comparación interanual; aunque hay una desaceleración observada en el último mes, explicada en parte porque entre enero y febrero las ventas estuvieron fuertemente traccionadas por el turismo interno.

Además, debe considerarse que en febrero y marzo se aplicaron nuevos aumentos al valor del combustible, y en este mes además hubo inicios de problemas vinculados al abastecimiento.

Así y todo, el resultado fue altamente positivo, continuando un sendero de crecimiento, y de hecho en este mes no solo se vendió en niveles superiores a igual mes de 2021 sino también de 2020 y de 2019 (+44% y +7,8%, respectivamente).

En cuanto al desempeño histórico por tipo de combustible, las naftas son protagonistas: de los trece meses de crecimientos consecutivos en el total de ventas, las naftas crecieron a mayor ritmo en once de ellas, con las solas excepciones de enero y febrero 2022. Además, comparado este marzo con los años previos, las naftas también tienen rendimientos superiores: contra 2020 crecen 52,8% vs. 34,8% del gasoil, y contra 2019, +8,7% vs. 6,8%.

Desagregando esas categorías, el segmento premium muestra importante recuperación: las naftas de este segmento crecen +22,5% contra marzo 2021, +72,8% contra 2020 y +25,5% vs. 2019. En el caso del gasoil de este mismo segmento, los crecimientos son de +19,2%, +61,6% y +20,7%, respectivamente.

Por su parte, el segmento super también exhibe alzas, pero en menores niveles que el anteriormente detallado.

Finalmente, el acumulado del primer trimestre 2022 muestra un crecimiento de las ventas del 15,2% vs. igual período 2021; a su vez, también crece contra 2020 (+15,2%) y 2019 (+7,7%)

Desempeños

por jurisdicciones

En el mes de análisis, las veinticuatro jurisdicciones subnacionales mostraron incrementos interanuales, aunque en diversas magnitudes. En ese sentido, las provincias del NEA, al igual que se observó en febrero, mostraron indiscutible liderazgo: el top tres de mayores incrementos del país estuvo conformado por Formosa, Corrientes y Misiones, con subas del 47,2%, 30,2% y 28,6%, respectivamente, siendo las únicas provincias del país en exhibir alzas mayores al 25%.

Otras catorce provincias tuvieron alzas de doble dígitos, en todos los casos por encima del total nacional. Finalmente, por debajo de ésta, y con alzas de un dígito, se ubicaron las restantes siete jurisdicciones. De esas, las subas más leves se registran en CABA y Tierra del Fuego (+2,4% y +2,8%, respectivamente), únicas dos en crecer por debajo de los tres puntos.

En relación con igual mes, pero de 2019, la gran mayoría de los distritos exhiben volúmenes de venta superiores. Nuevamente, Corrientes, Misiones y Formosa conforman el top tres de mayores subas (54,7%, +49,2% y +44,5%, respectivamente) y son las únicas en expandirse por encima de los 40 puntos.

Por el contrario, son dos los distritos que están por debajo del nivel de 2019: la provincia de Buenos Aires (-10%) y Tierra del Fuego (-1,4%).

En el acumulado del primer trimestre, nuevamente se observa que las veinticuatro jurisdicciones subnacionales presentan alzas, y en línea con lo observado en el transcurso del año, Formosa, Corrientes y Misiones lideran el crecimiento, creciendo en todos los casos por encima del 35%, mientras que La Pampa y Entre Ríos lo hacen por encima del 30%.

Otras nueve provincias tienen alzas de doble dígito por encima de la media nacional, y siete también crecen en doble dígito, pero por debajo de la misma.

Finalmente, San Juan, CABA y Tierra del Fuego presentan las subas más leves, de un dígito; el caso fueguino es el más débil, con apenas +0,4%.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp