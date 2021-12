Formoseños coinciden en que el aumento de precios es constante y que se hace difícil llegar a fin de mes

Compartir

El Grupo de Medios TVO realizó una recorrida en las afueras de supermercados de la ciudad donde dialogó con diferentes clientes quienes manifestaron que los precios de la mercadería continúan con subas semanales y cada vez se complica más llegar a fin de mes, más teniendo en cuenta que se celebran Navidad y Año Nuevo.

“Hago compras para llevar solo lo esencial. Para la Navidad tengo que hacer changas o algo más porque con el trabajo no alcanza, dependo de la changa para poner algo en la mesa esa noche”, dijo un vecino.

“Los precios de la mercadería suben todos los días, es imposible trabajar, yo hago pan casero y vendo por las redes a 100 pesos el kilo pero no sé hasta cuándo voy a poder mantener ese costo porque con ese valor incluso me cuesta venderlo encima subió de precio la harina, me salía $1150 y ahora me cobraron $1250, subió 100 pesos cada bolsa”, lamentó otro poblador y acotó que “tengo problemas en mi casa por no aumentar de precio , sigo perdiendo y ese es el problema, no me genera ganancia nada, pero si aumento la gente deja de comprar”.

.“Aumentaron los productos, las veces que vengo encuentro subas en los precios. Para las fiestas vamos a hacer lo que se pueda, economizando, yo trabajo y se llega a fin de mes, trabajo haciendo extra y por eso la peleo, no hay que quedarse quieto, algo más hay que hacer para salir adelante”, manifestó otra mujer.

“Comprando solamente lo esencial como aceite, arroz, fideo y azúcar ya se gasta unos 7 mil pesos más o menos, todo depende de la cantidad de integrantes de una familia, si a veces que somos solos nos cuesta llegar, imagínense esa gente que tiene muchos hijos. Está difícil la mano, ojalá mejore la situación para los argentinos”, rogó otro vecino.

“De llegar a fin de año llegamos, pero la mayoría haciendo changas, buscándole la vuelta, la plata no sirve para nada y los precios están por las nubes, es preocupante lo que pasa. Ojalá en algún momento esto mejore, es lo que todos queremos y empecemos bien el año que viene”, deseó otro poblador.

