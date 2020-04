Formoseños emprendieron regreso desde Mar del Plata caminando

Compartir

Luis, el hombre que días atrás junto a su hija emprendió el regreso caminando desde Mar del Plata hacia Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO y se refirió a cómo enfrentan la odisea de la vuelta y porque tomó la determinación.

«Ahora llegamos a Vivoratá (Bs. As); nosotros salimos de Mar del Plata el sábado antes del mediodía. Vine en el mes de febrero por razones de trabajo en construcción, en Formosa somos vendedores ambulantes», contextualizó.

«Por necesidad vine a Mar del Plata y ahora estamos atravesando esta situación, no tengo noticias de nadie», sostuvo Luis.

Aseveró que tomó la determinación de regresar porque ya no cuenta con dinero para sustentarse en el lugar. «Con la plata que tenía pagué el alquiler, me quedé sin dinero. Trabajo tengo, pero no lo puedo realizar por la cuarentena», indicó y agregó que «gracias a Dios encontramos personas muy buenas que nos dieron una mano, nos dieron de comer y una frazada porque dormíamos en la ruta. Nosotros hacemos dedo pero la gente tiene mucho miedo tanto de la pandemia como así también de los robos».