Fórmula 2: Franco Colapinto aprovechó todos los regalos en Melbourne

Franco Colapinto estuvo en el lugar justo en el momento indicado y aprovechó cada regalito que le cayó para cerrar su mejor actuación en Fórmula 2 en la carrera sprint de Melbourne. El piloto argentino recibió con los brazos abiertos cada chance que le primera competencia de la tercera fecha le entregó para finalizar en el cuarto lugar.

El primer obsequio llegó en la largada. Coincidió con el único error del argentino en carrera: una vez más se quedó parado en la partida, como le había pasado al momento de mover el auto en la vuelta previa de Baréin y como le pasó en la largada de Arabia Saudita. La clasificación y los piques son las cuestiones que más complicaron al argentino. Pero… Regalito. Porque Isack Hadjar se tocó con Pepe Martí y el español terminó contra Gabriel Bortoleto. Resultado: dos afuera y el bonaerense del equipo MP escaló al décimo puesto.

Poco después llegaría otro obsequio. Zane Maloney se fue afuera solito y Franco avanzó un lugar para ser noveno. Con gran maniobra superó a Zak O’Sullivan para ser octavo. Y poco después, lluvia de regalitos porque Kimi Antonelli y Richard Verschoor perdieron el control de sus autos al mismo tiempo, en la misma curva y entraron en trompo. El entrevero se cobró a Paul Aron también y Colapinto pasó a ser quinto. Y hasta ahí llegó en pista.

Dennis Hauger, compañero de equipo de Colapinto, marchaba adelante, en el cuarto puesto. El piloto de la academia Williams presionó al noruego, pero jamás llegó a estar en una posición real de ataque. Sin embargo, lanzó por la radio un mensaje claro: “Soy más rápido”. La respuesta del ingeniero del team MP fue lacónica: “Si sos más rápido, entonces pásalo”. Una clara demostración de que no habrá pedido que valga, todo deberán dirimirlo en la pista y el más veloz ganará. A diferencia de la F1, en F2 cada piloto defiende sus propios sponsors, de hecho, los autos no están ni siquiera pintados del mismo color. Ya en la primera cita, el argentino se había quejado de su compañero y ahora reclamó que lo dejaran pasar. Tal vez no sea el mejor camino. Es más, en el último giro Hauger superó a Kush Miani para ocupar el tercer escalón del podio.

Pero los regalos en Melbourne continuarían un par de horas después de finalizada la carrera. Porque Isack Hadjar, quien se había quedado con el triunfo en pista, fue sancionado con un recargo de diez segundos porque los comisarios deportivos de la FIA lo encontraron responsable de aquella carambola de la partida que dejó a Martí y Bortoleto afuera. Con la decena de segundos, Hadjar viajó directo al sexto puesto, la victoria quedó para Roman Stanek, Hauger subió al segundo lugar, Maini al tercero y… Sí, Colapinto al cuarto.

Buena manera de empezar a encausar y enderezar un torneo que venía muy complicado. De hecho, Colapinto mismo reconoció que otra vez falló en clasificación, su punto más flaco por el momento. Y las largadas tampoco son su fuerte. Por el momento, quedó claro que su punto más fuerte son las carreras, por velocidad y ritmo. Deberá empezar mejor desde el arranque de la actividad para que ese punto alto no tenga que ser el salvador y pase a ser el rematador de sus actuaciones.

“Día complicado ayer en la clasificación. Tenía ritmo para quedar entre los diez, una lástima. Me quedé con bronca. Hoy lo rescatamos con una buena carrera, largada mala, estoy un poco complicado con el embrague este fin de semana. Pero el resto de la carrera fue buena, elegí bien en las primeras curvas y fui para adelante. Tenía más ritmo que Dennis en un momento, pero no podía acercarme en la recta. No tuve ninguna chance. En las carreras estoy andando muy bien, pero hay que priorizar las qualy porque siempre pasa algo. O yo estoy manejando mal, o tenemos mala suerte. Me tengo que enfocar para estar mejor en la clasificación”, analizó el argentino.