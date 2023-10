Francia 2023: Los Pumas vencieron por 29-17 a Gales y se metieron en semifinales

En un partido vibrante y que se fue construyendo escalón por escalón, Los Pumas vencieron por 29-17 a Gales en el Stade Vélodrome de Marsella y sacaron boleto para las semifinales de la Copa del Mundo. En los primeros pasajes del partido, fueron los de Michael Cheika quienes controlaron el juego y se acercaron a la zona de peligro en varias oportunidades, sin poder llegar a concretar siquiera por un envío de Emiliano Boffelli a los 6 minutos que se fue desviado. Por el contrario, Gales aprovechó sus chances y marcó la primera diferencia con una buena jugada por el centro de la cancha que terminó con Dan Biggar apoyando y convirtiendo.

Allí fue cuando los británicos crecieron, sumaron otra vez con un penal de su apertura y empezaron a complicar a Los Pumas, que para colmo perdieron por conmoción a Santiago Chocobares (entró Matías Moroni) a los 27′.

Pero después de un fallo de Biggar, Argentina volvió a encontrarse, se arrimó nuevamente y el que se mostró desconcertado fue Gales, que cayó en infracciones. Esta vez, Boffelli aprovechó y descontó en dos ocasiones para el 10-6 parcial del Dragón.

En la segunda mitad, el conjunto argentino volvió a comenzar con mayor decisión y mejor plantado y sacó provecho de los penales que siguió cometiendo su rival, para ponerse en ventaja 12-10 con dos nuevos envíos de Boffelli, uno desde atrás de mitad de cancha.

Otra vez Gales, como en la primera etapa, encontró el hueco por el centro de la cancha y lo explotó al máximo Tomos Williams. El medio scrum se filtró entra la defensa celeste y blanca y se fue corriendo debajo de los palos para adelantar nuevamente a los europeos por 17-12.

Sin embargo, Los Pumas no se quedaron de brazos cruzados y, a través de los forwards y con piernas nuevas por los jugadores que ingresaron, se hicieron camino al ingoal con uno de los que llegó desde el banco, Joel Sclavi, a puro pick and go para recuperar la ventaja.

Y aunque Gales apretó, una salvada de Moroni que valió como un try y una espectacular intercepción de Nicolás Sánchez (más un penal) le bajaron la persiana a un verdadero partidazo que el equipo argentino construyó con juego pero, sobre todo, mucho corazón para seguir adelante en la RWC 2023.

LA SÍNTESIS

GALES (17): 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (c), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams.

Cambios: ST 1′ 16- Dewi Lake por Ryan Elias; 10′ 21- Tomos Williams por Gareth Davies; 18′ 17- Corey Domachowski por Gareth Thomas y 20- Christ Tshiunza por Tommy Reffell; 20′ 23- Rio Dyer por Liam Williams; 25′ 22- Sam Costelow por Nick Tompkins, 19- Dafydd Jenkins por Adam Beard y 18- Dillon Lewis por Tomas Francis.

Entrenador: Warren Gatland.

ARGENTINA (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT 25′ 23- Matías Moroni por Santiago Chocobares; ST 14′ 20- Rodrigo Bruni por Facundo Isa y 19- Matías Alemanno por Tomás Lavanini; 15′ 18- Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y 21- Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli; 26′ 16- Agustín Creevy por Julián Montoya y 17- Joel Sclavi por Thomas Gallo; 30′ 22- Nicolás Sánchez por Santiago Carreras.

Entrenador: Michael Cheika.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 15′ Try y Conversión de Dan Biggar (G), 21′ Penal de Dan Biggar (G), 38′ y 44′ Penales de Emiliano Boffelli (A).

RESULTADO PARCIAL: Gales 10-6 Argentina

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 4′ y 8′ Penales de Emiliano Boffelli (A), 15′ Try de Tomos Williams, convertido por Dan Biggar (G); 28′ y 37′ Tries de Joel Sclavi y Nicolás Sánchez, convertidos por Emiliano Boffelli (A), 41′ Penal de Nicolás Sánchez (A).

RESULTADO FINAL: Gales 17-29 Argentina

CANCHA: Stade Vélodrome, Marsella

Árbitro: Jaco Peyper

Asistente 1: Karl Dickson

Asistente 2: Andrea Piardi

TMO: Marius Jonker