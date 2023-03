Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, fueron eliminados en Indian Wells

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez cayeron ante Felix Auger Aliassime y Taylor Fritz, respectivamente. Así se despidieron del primer ATP Masters 1000 del año.

El mayor de los hermanos Cerúndolo cayó contra el canadiense Felix Auger Aliassime -octavo preclasificado del certamen- por 7-5 y 6-4, en un partido parejo pero que se definió por los quiebres en momentos oportunos del norteamericano, que ya lo había eliminado en el Abierto de Australia.

Auger Aliassime no estuvo del todo preciso con su primer servicio, y de hecho cometió 8 doble faltas, aunque triplicó al argentino de 24 años en aces, con 6. También lo superó en tiros ganadores. Pese a la derrota, Cerúndolo de a poco va reencontrándose con su mejor nivel, luego de un comienzo de año por debajo de las expectativas.

Báez no hizo pie y perdió 6-1 y 6-2 ante el estadounidense Taylor Fritz, cuarto preclasificado. El local dominó el partido de principio a fin y en ningún momento le dio chance al argentino de 22 años, que ganó solo el 47% de los puntos con su primer servicio y el 25% con el segundo.

El oriundo de San Martín, que venía de ser semifinalista en el Abierto de Chile y campeón en Córdoba, no ligó en el sorteo y pese a ganarle cómodamente a Rinky Hijikata en primera ronda, se terminó despidiendo antes de lo pensado de Indian Wells.

Con las derrotas de Cerúndolo y Báez, ya no quedan argentinos en suelo californiano: en segunda ronda habían perdido Diego Schwartzman, Guido Pella y Pedro Cachín, mientras que en la primera se habían despedido Tomás Etcheverry y Facundo Coria.

Relacionado