Fuerte movimiento en el mercado 22/23 con presencia argentina en las Ligas Femeninas

La temporada 22/23 también tiene mucho movimiento en el ámbito internacional de las Ligas femeninas y las argentinas no son la excepción.

Luego de una temporada en el Trentino italiano, Nizetich continuará su carrera en Grecia, en el AEK Atenas, mismo país en el que estará Erika Mercado defendiendo los colores del AO Thiras.

A su vez, Francia volverá a ser un destino fuerte para varias de Las Panteras y ex Panteras ya que Bianca Cugno y Bianca Farriol seguirán en el Beziers, equipo al que se sumó Antonela Fortuna. Además, Candelaria Herrera seguirá en el SF Paris y Sol Píccolo en el Rennes.

Por su parte, Victoria Mayer sigue en dicho país pero cambia de equipo ya que será parte del ASPTT Mulhouse, mientras que otra de las armadoras de Las Panteras, Sabrina Germanier, pasará al Volley Club Harnesien.

Además, Valentina Galiano deja el Barcelona y se suma al Emevé y Tatiana Vera vuelve al vóley internacional con su llegada al SteelVolleys Linz-Steg de Austria.

Dos jugadoras con fuerte presencia en la Selección pero que actualmente no están en Las Panteras también tendrían destino definido. Elina Rodríguez sería refuerzo de Fluminense de Brasil y Lucía Fresco iría al Charleroi Volley de Bélgica.

Por último, si bien todavía no fue oficializado, Tatiana Rizzo y Agostina Pelozo, líberos de la Selección, también podrían emigrar al vóley europeo para la próxima temporada.

Temporada 22/23

Yamila Nizetich – Grecia – AEK Atenas

Erika Mercado – Grecia – AO Thiras

Antonela Fortuna – Francia – Beziers Volley

Bianca Cugno – Francia – Beziers Volley

Bianca Farriol – Francia – Beziers Volley

Candelaria Herrera – Francia – SF Paris

Victoria Mayer – Francia – ASPTT Mulhouse

Sabrina Germanier – Francia – Volley Club Harnesien

Sol Píccolo – Francia – Rennes EC

Lucía Fresco – Bélgica – Charleroi Volley

Elina Rodríguez – Brasil – Fluminense FC

Tatiana Vera – Austria – SteelVolleys Linz-Steg

Valentina Galiano – España – Arenal Emevé

