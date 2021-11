Fuerte salto de la inflación en el NEA: llegó a 3,5% en octubre y fue la segunda más alta del país

Compartir

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA del mes de octubre 2021 experimentó un incremento del 3,5%, muy por encima del registro del mes previo (2,8%), y en el escenario nacional, tuvo el segundo mayor incremento de precios entre todas las regiones del país. Este nivel de incrementos de precios en el NEA es el más alto de los últimos seis meses.

Además, en términos interanuales (es decir, comparando octubre de 2021 contra mismo mes de 2020), el NEA continúa moviéndose por encima del 50% de incremento de precios y registró un 52,3% de suba, volviendo a ocupar el segundo lugar del ranking de regiones, solo por debajo de la Patagonia y empardando con la Pampeana.

En este marco, la división que mostró la mayor alza en octubre en el NEA fue “Prendas de vestir y calzado” con un incremento del 6,9% (con mayores subas de la ropa y con importante componente estacional que moviliza la suba), mientras que “Restaurantes y hoteles” se ubicó en segundo lugar, con un alza del 4,9% (explicado por el fuerte movimiento turístico y, por ende, alta demanda que existió en este mes). “Transporte”, con un incremento del 4%, completa el podio, con fuerte suba de precios de vehículos y de transporte público.

Por su parte, la división de “Alimentos y Bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia de precios de la región, volvió a registrar un crecimiento por debajo del nivel general de la región (+3,2% vs 3,5% del nivel general), al tiempo que acumulan un alza del 54,2% interanual, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

¿Cuánto creció la

inflación por regiones?

Visto por regiones, la mayor alza de precios de octubre se vio nuevamente en el Gran Buenos Aires (GBA), cuya suba fue del 3,8% mensual, igual nivel que el mes previo al mes pasado. En segundo lugar, quedó el NEA con 3,5%; en línea con lo registrado en el IPC nacional.

Por debajo de ella, encontramos a la región Pampeana (+3,4%), el NOA (+3,2%), Cuyo (+3,1%) y cierra la Patagonia con +2,9%.

Al observar el alza de precios acumulado del 2021, la región de la Patagonia continúa registrando la mayor suba acumulada de precios del año: llegó al 43,9%, mientras que GBA se sostiene en el segundo lugar con 42,3%. El acumulado nacional, por su parte, llegó a 41,8%, trece puntos más que lo proyectado para todo el año por el Gobierno nacional en el presupuesto 2021.

Detrás se ubican la región Pampeana (41,4%), el NOA (+41,2%), Cuyo (+41,2%) y cierra el NEA (+39,2%), siendo ésta la única región que no llega aún a los 40% de incremento acumulado transcurridos diez meses del año, pese a la aceleración del último mes.

A nivel interanual, el ranking de regiones sigue liderado por la Patagonia (+52,6%), y detrás se ubican Pampeana y el NEA (+52,3% en ambos casos). Inmediatamente después se única el nivel nacional, con una suba que alcanza el 52,1%, y detrás se posicionan GBA (52,0%), Cuyo (+51,9%), y el NOA (51,8%).

Por cuarto mes consecutivo, todas las regiones del país tienen una suba del IPC interanual por encima del 50%.

¿Qué pasó en el NEA?

Resultados de octubre 2021

La región del Nordeste tuvo en octubre 2021 un alza del IPC del 3,5%, dando un salto muy fuerte en relación al mes previo: septiembre marcó un alza del 2,8%. Pero, además, volvió a superar el techo del 3% luego de dos meses de moverse por debajo, y mostró la mayor suba del IPC regional de los últimos seis meses.

Además, a nivel interanual, desaceleró del 52,7% al 52,3%, nivel leve pero importante para intentar romper el piso de 50% de cara a fin de año, una meta difícil por el contexto, pero no imposible de concretar. Pese a esa desaceleración, escaló en el ranking de regiones: de ser la región con el cuarto mayor incremento interanual en septiembre, pasó a ser la segunda, volviendo a ser parte del podio.

¿Cómo se comportaron los

precios según divisiones

en octubre en el NEA?

La división que registró el mayor incremento de precios en el NEA en este mes fue “Prendas de vestir y calzado”, con una suba del 6,9%, casi duplicando el nivel general regional, y dicha suba está explicada principalmente por la suba de ropa y materiales, que lo hicieron a mayor ritmo que los calzaos, y muestran un importante componente estacional.

En segundo lugar, se ubicó “Restaurantes y Hoteles” (+4,9%), una división que tuvo alzas impulsadas, parcialmente, por el fuerte movimiento turístico del mes.

En ambos casos, el NEA lideró la suba de precios de estas dos divisiones a nivel nacional, con brechas de relativa importancia respecto a otras regiones.

En tercer lugar, se ubicó “Transporte” con un incremento del 4,0% (también la mayor entre las regiones del país), con impulso de los precios de vehículos y algo menos del transporte público.

En el otro extremo, la división de “Educación” registró el menor incremento en la región (+0,2%), en línea con lo observado en el mes previo.

En relación a la división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, tuvo un alza de precios en octubre del 3,2%, por encima de lo que registró el mes previo (fue 2,8% en agosto) pero volvió a moverse por debajo del nivel general regional, tal como ocurrió en los últimos meses. Aún con ese dato relevante, es preocupante el salto de la suba en relación al mes anterior.

Ahora bien, a nivel interanual, la evolución de precios de los alimentos continúa por encima del promedio regional: 54,3 vs 52,3% del nivel general, aunque va reduciendo la brecha en relación a meses previos.

En este nivel de comparación (interanual), la división líder en crecimiento de precios continúa siendo, en el NEA, “Prendas de Vestir y Calzado” con +66,3% (siendo además el mayor incremento en todo el país), y en segundo lugar se ubica “Bebidas alcohólicas y tabaco” con +61,1% (con preminencia en las bebidas).

Por su parte, dos de las divisiones de mayor regulación de precios son las que menos crecieron en este nivel comparativo en la región: “Comunicaciones” con +36%, y “Vivienda, agua, electricidad y otros” con 31,3%.

Incrementos en alimentos:

infusiones y frutas

encabezaron los incrementos

Volviendo a lo específico de la situación de los alimentos y bebidas no alcohólicas (esta división es la que muestra la mayor incidencia en el IPC del NEA), en el mes de octubre 2021 la apertura de “Café, té, yerba mate y cacao” registró la mayor variación de este mes: +5,5%, muy por encima del nivel general regional y de la división en particular.

En segundo lugar, se ubicaron las “Frutas” que tuvo un alza del 5,3% en este mes, con importante componente estacional. Luego, en tercer lugar, se ubicó “Verduras, tubérculos y legumbres” con una suba del 5,2%, también motivados por factores estacionales.

Por el contrario, “Lácteos”, “Carnes” y “Agua mineral, jugos y gaseosas” mostraron las menores subas del mes: fue de 2,5% en cada caso.

En la comparación interanual, el fuerte aumento que los “aceites, grasas y mantecas” experimentaron entre marzo y agosto, generó que esta categoría continúe liderando la suba de precios en esta comparación, alcanzando el 94,6% de incremento en octubre 2021 vs igual mes de 2020, pero desacelero contra los meses previos, donde había superado el 100%.

En este mismo escenario, en el segundo lugar se posiciona la apertura de “Carne y derivados”, con un incremento que es del 72,3%, desacelerándose, nuevamente, respecto al mes previo, pero aún continúa en altos niveles producto de las fuertes subas en los primeros meses del año, que recién pudo ser contenido en julio.

Finalmente, las “Café, té, yerba mate y cacao” se reafirma en el tercer lugar en el ranking de mayores variaciones interanuales, con +68,8%, mostrando una clara aceleración contra el registro del mes previo.

