Furor por las entradas para los shows de Don Osvaldo, la banda de Patricio Fontanet

Compartir

Linkedin Print

Luego de un 2019 casi sin presentaciones en vivo, y despidiendo el año con un recital en el Cosquín Rock 2019, Don Osvaldo, la banda de Patricio Fontanet, anunció que volverá a los escenarios en abril, mayo y junio.

La próxima presentación de la banda será el jueves 16 y sábado 18 de abril en el Estadio Ruca Che de Nequén; el jueves 21 y sábado 23 de mayo en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni de San Juan; y el viernes 12, domingo 14, jueves 18 y sábado 20 de junio en la Plaza de la Música en Córdoba.

Este lunes comenzó la venta oficial de entradas para los shows la nueva banda de Patricio Fontanet, y el precio de las mismas de $1.300. El conjunto musical aclaró que los tickets son dobles. Es decir: calco más la entrada que tiene un código de barras digital, y un stamping de seguridad. «No tienen validez por separado. Es imprescindible que estén las dos juntas”.

Don Osvaldo fue fundada en 2010 por el cantante Patricio Fontanet y el Christian Torrejón, ex integrantes de Callejeros, banda de rock que tocó por última vez la noche del jueves 30 de diciembre de 2014 en el boliche Cromañón. Durante los primeros minutos del show ocurrió un incendio, producto del cual murieron 194 personas y se llamó la catástrofe no natural más terrible de la historia argentina. Luego varios integrantes fueron condenados a prisión, pero con el tiempo fueron liberados.

En mayo de 2018 Fontanet recuperó la libertad habiendo cumplido cinco de los siete años de la pena. El cantante fue beneficiado por la libertad condicional por realizar talleres dentro de la cárcel durante el último año. En 2017 había sido liberado Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy.

El 3 de diciembre de 2019 Don Osvaldo presentó su segundo disco: Casi Justicia Social II, que puede considerarse la continuación del primer álbum, lanzado en 2015. El nuevo material tiene “Rotos y descosidos”, “Al revés”, “La comodidad”, “Lo que se dice y lo que se hace”, “El saludo y el adiós”, Lágrimas de sal», “Barrilete”, “Espejito, espejito”, “Simple”, “Ciegos”, “Siento un pensamiento”, “Primeras piedras”, “Por Culpa”, “Los dueños”, “El despertar del pueblo”.

“Por culpa de la culpa tanta gente se culpa por haber sobrevivido. Mientras no sienten nada los culpables de habernos empujado a un precipicio”, indica la eltra de “Por culpa”, uno de los temas que más repercusión generó.