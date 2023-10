Fútbol Nacional B: Chaco For Ever es de Primera Nacional

El ‘Negro’ volvió a ganar de visitante, por 3 a 1 frente a Atlético Rafaela. Con este resultado, aseguró matemáticamente su permanencia en la Primera Nacional, tras un año donde esta certeza se vio en varias ocasiones lejana.

Poco importa todo lo que ocurrió previamente, un año difícil, con mucho tiempo en la última colocación, pero el “Negro” pudo, For Ever ganó en Rafaela y se aseguró permanecer un año más en la categoría.

Empezó mal el partido para For Ever, porque una chilena de Ignacio Lago puso en ventaja al local y generaba un problema para el “Negro”. Pero For Ever se supo levantar, una jugada enorme de Allende y un remate aún mejor, además de los tantos de Dellarossa y Bayk en el complemento le dieron a For Ever los tres puntos que necesitaba para asegurarse un lugar en la Primera Nacional del 2024.

Un año complejo pero que termina de la mejor manera para el “Negro” que se mantiene y que continuará jugando en la segunda categoría del fútbol argentino.

El partido

Rápidamente se puso en ventaja Rafaela, a los 2 minutos Ignacio Lago con una gran chilena pudo vulnerar el arco de Canuto para que el conjunto santafesino empiece a ganar en el amanecer del juego.

For Ever encontró la igualdad un par de minutos después, Leandro Allende dibujó una gran jugada individual y sacó un violento remate para establecer la paridad.

A partir de allí, el equipo de Pancaldo tuvo buenos pasajes y con la fortaleza de Dellarossa y algunas apariciones de Sombra generó cierta preocupación para Peano que tuvo buenas intervenciones.

Pero con el correr de la primera mitad, Rafaela ganó en mitad de cancha y logró ser superior a For Ever, comenzó a ganar las divididas y por las bandas generó muchas infracciones para lastimar mediante la pelota detenida. Sobre el cierre tuvo algunas oportunidades, pero entre Canuto y la falta de efectividad del equipo de Medrán, el local se tuvo que conformar con irse al descanso igualados en 1.

En el complemento, Rafaela salió con la misma tónica, quiso atacar por las bandas y apuró a For Ever que supo soportar los avances del local. Se defendió bien y fue inteligente.

Los ingresos de Bogado, Bayk e Iritier le vinieron bien al “Negro” que lo jugó de contra y con la velocidad de Bogado e Iritier empezó a preocupar a Peano. El segundo gol llegó mediante una guapeada de Dellarossa que peleó con Osores y fusiló a Peano. Inmediatamente después llegó la buena definición de Bayk, tras el gran pase de Ríos para poner cifras definitivas.

El local quiso descontar y buscar la igualdad, pero el “Negro” mostró disciplina defensiva y prácticamente no sufrió. El conjunto chaqueño obtuvo un triunfo que le posibilitará seguir en la categoría y será de Primera Nacional en el 2024.

El “Negro” sufrió mucho durante el año, pasaron directores técnicos, pasaron dificultades futbolísticas, complicaciones con lesiones, malos resultados y peores partidos, pero el equipo de Pancaldo encontró una forma sobre el cierre de la competencia y, además, de conseguir 9 puntos en los últimos 3 partidos, le asegura permanecer un año más en la segunda división del fútbol campeón del mundo.