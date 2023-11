Gabriela Neme le pidió informes al gobierno de Insfrán por las inundaciones

La diputada provincial, Gabriela Neme, formalizó el martes un pedido de informes al gobierno de Gildo Insfrán por las inundaciones que sufrieron barrios de la capital. Con esta solicitud busca que las autoridades comuniquen a la población acerca del equipamiento adquirido por la provincia y que aparentemente no habría sido correctamente utilizado para evitar que los vecinos de varios barrios se inundaran.

Explicaron que «el requerimiento presentado desde el bloque Floro Eleuterio Bogado de nuestra Legislatura consiste en que se informe sobre lo siguiente: la Cantidad de estaciones de bombeo de desagües pluviales instaladas en la ciudad de Formosa; la finalidad y/o destino dado a las dieciséis Electro Bombas Sumergibles adquiridas por el Gobierno Provincial en el marco del Programa FONPLATA ARG 24/15, conforme a la Publicación realizada por la Agencia de Noticias Agenfor de fecha 04/03/2.022, la cantidad o número de Bombas de desagote por cada Estación de Bombeo; el personal número de empleados afectados a cada Estación de Bombeo; período de tiempo y/o frecuencia con que se realizaron los trabajos de mantenimiento a las Estaciones de Bombeo en los últimos cuatro (4) años; el impedimento por el cual no funcionaron las Bombas de Desagote de los Barrios Liborsi, San Agustín y Bernardino Rivadavia; las causas de la falta de Instalación Eléctrica y Tablero de Control de la Estación de Bombeo del Barrio Liborsi y el motivo por el cual solo funcionó una (1) bomba, de las tres (3) ubicadas en la Estación de Bombeo del Barrio San José Obrero».

Por último, indicaron que Gabriela Neme estuvo recorriendo el mismo lunes por la mañana tanto los barrios afectados como también algunas de las estaciones de Bombeo donde corroboró personalmente que las bombas de desagote no estaban funcionando en el momento que los vecinos de la ciudad sufrían por el agua que ingresaba a sus casas y pérdida de sus pertenencias. «Todo esto en ausencia de los funcionarios provinciales y municipales», señaló la Legisladora.