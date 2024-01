Gallardo pidió a un campeón del mundo con Argentina como refuerzo del Al Ittihad

El Al Ittihad realizó un par de movimientos sigilosos durante el parate de la Saudi Pro League para robustecerle la estructura a Marcelo Gallardo. Primero, ficho a Ramón Planes, ex manager del Barcelona y el Tottenham, y recientemente desvinculado del Betis de España. Y, luego, inició gestiones por un futbolista campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, a pedido del DT, de 47 años. De hecho, ya le realizó una oferta contractual y en breve se iniciarán los contactos entre clubes.

Se trata de Ángel Correa, mediocampista ofensivo del Atlético Madrid, de 28 años. “El club saudí se acercará al Aleti para abrir conversaciones próximamente. No es un acuerdo fácil, ya que dependerá del paquete financiero del club y del jugador. Marcelo Gallardo y Planes lo quieren”, rubricó en sus redes sociales Fabrizio Romano, el gurú de las transferencias en el fútbol europeo.

Según agregó el sitio Relevo, el Colchonero pretende entre 35 y 40 millones de euros para desprenderse del ex San Lorenzo, habitualmente un hombre de recambio en la estructura de Diego Simeone, pero que generó un vínculo profundo con la afición a partir de que lleva casi diez años en la institución, con la que ganó tres títulos. Además, lleva disputados 486 partidos y anotó 86 goles.

No es la primera vez que Correa suena para salir del Atlético: incluso, antes de la Copa del Mundo, se habló de una posible transferencia al Milan, pero en cada mercado de pases terminó permaneciendo. Angelito viene de ingresar como suplente en la derrota por 5-3 de su equipo ante el Real Madrid por la Supercopa de España. En lo que va de la temporada, acumula 23 cotejos disputados y cinco goles. Y con Gallardo dispondría de mayor protagonismo.

El propio Romano advirtió que si el rosarino se marcha a Arabia, ese movimiento podría abrirle la puerta a otro campeón del mundo: Thiago Almada. El ex Vélez, que disputará el Preolímpico con la Selección Sub 23 que dirige Mascherano, está “al tope de la lista de prioridades” del Atlético. Su pase pertenece al Atlanta United de la MLS y está cotizado en 30 millones de dólares. Casi la misma cifra que podría desembolsar Al Ittihad por Correa.

Los Tigres, últimos campeones de la Saudi Pro League, buscan reponerse en la actual edición: aparecen séptimos en la tabla de posiciones, a 25 puntos del líder Al Hilal y 18 del escolta, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En la Champions asiática, en cambio, el panorama es diferente: enfrentará al Navbahor de Uzbekistán, por los octavos de final de la competencia.De momento, el récord de Gallardo al frente del conjunto es de cuatro victorias, un empate y cuatro tropiezos, pero al momento de su desembarco casi no tuvo tiempo de conocer al plantel. Y, al mismo tiempo, sufrió una intensa racha de lesiones.