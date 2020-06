Galuccio: “Vaca Muerta es la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía”

Compartir

El presidente y CEO de la petrolera Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio, aseguró que Vaca Muerta es “la oportunidad que tiene el país de convertirse en exportador neto de energía”, al disertar ante el Wilson Center, un centro de pensamiento que tiene su sede central en la capital de los Estados Unidos.

El ex presidente de YPF -ante un auditorio compuesto por funcionarios de la Casa Blanca que participaron del encuentro- resaltó “la enorme potencialidad que representa Vaca Muerta para el país, en términos de inversión, generación de empleo y acceso a las divisas que se requieren”.

La disertación de Galuccio se dio en el marco del Argentina Project del Wilson Center, uno de los más prestigiosos think tanks del mundo, informó esta tarde la compañía que opera en la formación neuquina no convencional.

En el encuentro participaron ejecutivos de las empresas más importantes del sector energético internacional, como Chevron y Exxon Mobil, referentes del departamento de Estado, asesores del departamento de Energía y del Tesoro de los Estados Unidos.

Ante ellos, Galuccio expuso sobre el caso único que representó Vista para la región, al nacer como el primer SPAC de América Latina, y cómo logró en solo dos años posicionarse como un líder del sector.

“En Vaca Muerta hemos recorrido un largo camino de desarrollo y trabajo y hoy, es la oportunidad que tiene el país de convertirse en exportador neto de energía”, destacó el directivo petrolero en su exposición.

Además, hizo un repaso de los principales hitos que alcanzó la compañía como la salida a la Bolsa de Comercio de Nueva York, y los resultados alcanzados en Vaca Muerta, en su bloque de shale oil Bajada del Palo Oeste, que la convirtieron en un referente a nivel operativo y de sustentabilidad.

También dio detalles del acompañamiento social que Vista está realizando a la comunidad de Catriel, en Rio Negro, y a la Ciudad de Neuquén en estos momentos tan difíciles que le toca atravesar al país.

El anfitrión del encuentro fue Benjamin Gedan, especialista en Latinoamérica y director del Argentina Project para el Wilson Center y director Adjunto del Programa de América Latina.

El Wilson Center fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos, y es presidido por la congresista Lane Harman, es una plataforma independiente que produce ideas en políticas públicas e investigación.

Su “task force” sobre Vaca Muerta tiene como objetivos conectar a expertos de la industria con altos funcionarios del gobierno estadounidense y realizar recomendaciones prácticas en el desarrollo del yacimiento.