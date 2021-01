García: “La oposición monta un show de mentiras sólo para captar votos”

Compartir

El vicepresidente del Concejo Deliberante capitalino, Hugo Orlando “Cacho” García, defendió enérgicamente al gobernador Gildo Insfrán ante “los ataques mediáticos orquestados por quienes nunca han sabido ser gobierno y mucho menos una oposición constructiva, aprovechando una situación tan difícil como la pandemia para tratar de captar votos en un año electoral atípico, cuando deberían estar trabajando codo a codo con los formoseños en esta emergencia sanitaria mundial”.

“Expertos internacionales reconocen el acierto de las políticas sanitarias implementadas en Formosa, como así también las máximas autoridades de nuestro país. Una vez más, los medios de comunicación monopólicos y la oposición estéril menosprecian a los formoseños al intentar instalar dudas sobre una gestión de gobierno que hace lo que tiene que hacer, como lo ha hecho siempre, para salvaguardar la vida de miles de formoseñas y formoseñas”, sentenció el edil y dirigente justicialista.

En esta línea, se interrogó: “Qué aporte han sumado ellos -refiriéndose a la oposición- desde marzo del año pasado para enfrentar esta pandemia: Ninguno. Qué propuesta alternativa a las decisiones sanitarias adoptadas en la Provincia: Ninguna. Sólo critican, cuestionan, exigen aperturas que sólo harían avanzar aún más al virus, afectar al sistema sanitario y poner en riesgo a nuestros abuelos, padres, jóvenes y niños”.

“¿Alguien vio a quienes critican desde el palco de los fracasos colaborar en las escuelas que ofician de centros de alojamiento? ¿Ofrecer logística para que los alojados tengan mayores comodidades? ¿Presentar un proyecto alternativo de manejo de la pandemia? Entonces, sus críticas son estériles, sólo cortinas de humo para tapar su ineptitud no sólo para ser gobierno sino para ser una verdadera oposición”, subrayó Hugo Orlando “Cacho” García.

Lamentó lo que describió como “una manipulación mediática a todas luces para intentar echar por tierra el trabajo serio y comprometido no sólo del Gobernador y su equipo, de las fuerzas de seguridad sino del personal de salud que lucha de cara al coronavirus cada día sin pausa pero con el compromiso irrenunciable con la comunidad formoseña”.

“Tenemos un Gobernador que se preocupa y se ocupa de su pueblo y a un equipo de trabajo que no renunciará a seguir apoyándolo, trabajando por el bien de todos los formoseños y formoseñas”, concluyó.

