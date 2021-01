El Polo Obrero reclamó al gobierno medidas sociales y dijo que “sin alimento no hay salud”

Compartir

El jueves pasado el Polo Obrero, organización de trabajadores desocupados, se movilizó hacia la Casa de Gobierno para reclamar trabajo genuino, comedores populares y la apertura de los programas sociales para todas y todos los desocupados.

La movilización bajo el lema “sin alimento no hay salud” surgió frente a la creciente pobreza en el país y en la provincia “donde las familias trabajadoras deben contar con ingresos mayor a 55 mil pesos para afrontar los costos de la canasta familiar; y un ingreso no menor a $23 mil para no caer en la indigencia”.

“La falta de trabajo, la escasez de las changas, combinado con los galopantes índices inflacionarios en los últimos años, hacen insostenibles la economía familiar. Estando los productos alimentarios entre los que más han aumentado, ponen en riesgo la alimentación adecuada para una buena salud. Una necesaria alimentación es mucho más requerida en momentos de pandemia como la que atravesamos”, explicó Fabián Servín, referente de la organización en Formosa.

Y agregó: “como agravante de la situación, llegaremos a un mes completo de fase uno, donde muchos de los trabajadores no pudieron realizar sus actividades. Se decretaron las prohibiciones, sin que tuvieran en cuenta la penosa situación económica encuentran miles de familias y, en consecuencia, sin que tomaran una sola medida asistencial”.

Lamentó en este sentido que “por lo contrario, el gobierno de Insfrán, sigue sin darnos una respuesta sobre nuestros reclamos. El comedor es un pedido que venimos realizando desde hace varios meses, hemos presentado el petitorio en el Ministerio de la Comunidad en dos ocasiones, y en la propia Casa de Gobierno”.

“Por ahora, el Polo viene sosteniendo un merendero los fines de semanas para unas cuarenta familias, pero en este contexto las necesidades de estas familias son mayores. Urge y es responsabilidad del Estado garantizar algo tan esencial como la alimentación para defender la salud y la vida”, cerró diciendo Servín.

