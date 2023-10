Gastón Soffritti dijo que Javier Milei «tiene el plan económico más claro» y generó polémica

Tras el reciente debate presidencial, donde todos los candidatos expusieron sus propuestas políticas, el programa Sería increíble de Olga se adentró en el análisis de lo acontecido en la emisión de anoche. La conductora Nati Jota lideraba la discusión, y entre los invitados se encontraba el actor Gastón Soffritti.

Durante la conversación, el actor expresó su opinión sobre el plan económico propuesto por Javier Milei en caso de que llegara a la Presidencia, y lo calificó como el “más claro” entre todas las propuestas presentadas por los candidatos. Sin embargo, esta declaración no pasó desapercibida en las redes sociales, donde generó una ola de críticas dirigidas hacia él.

En medio del debate televisado, Jota le hizo una pregunta que llevó a Soffritti a profundizar en su perspectiva. “Gastón, mencionaste las reformas económicas. ¿Estás alineado con lo que plantea Milei?”, le consultó la conductora para entender mejor su postura.

Soffritti compartió su percepción sobre la propuesta del líder de La Libertad Avanza: “De economía entiendo poco y nada porque no soy economista. Pero me parece que en ese sentido es el que tiene un plan más claro”. El actor enfatizó que no podía afirmar si era el mejor plan o cómo se implementaría, pero destacó la claridad con la que Milei y su equipo lo presentan.

En el transcurso de la conversación, Soffritti expresó su preocupación por la dirección que ha tomado la economía argentina en las últimas cuatro décadas, y la calificó como un retroceso. Subrayó la importancia de la confianza en el país y señaló que la propuesta de Milei ofrece algo diferente que inspira a la gente a creer en el proyecto.

El actor concluyó resaltando la relevancia de la economía en la percepción pública y cómo esto ha contribuido al crecimiento de Milei. “Hay algo de su discurso y lo que dice, que en el boca a boca, funciona bien”, agregó Gastón.

Después de que el extracto de la entrevista se volviera viral en la cuenta de Olga, la mayoría de los mensajes y comentarios en las redes sociales fueron críticos hacia Soffritti. Algunos usuarios expresaron su escepticismo ante su afirmación inicial de no entender de política y su apoyo al plan de Milei, mientras que otros cuestionaron la viabilidad de las propuestas del candidato.

“Cuando arranca ‘de política entiendo poco y nada’ ahí entendés por qué votan a Milei”, opinó una persona en Twitter. “¿Qué dice? ¿Plan claro de qué? Todo lo que dice Milei es absolutamente inviable. Demagogia para la gilada indignada”, señaló una persona. “Un país no es solo su economía con un supuesto plan de 25 años. No tiene en claro nada”, agregó un seguidor.

En agosto, Gastón había grabado un video con un duro mensaje sobre la realidad económica en la Argentina, luego de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 el domingo pasado, que obtuvo a Javier Milei como ganador de la jornada. “Me tomé estos tres minutos para reflexionar y compartir lo que pienso sobre la situación en la que estamos inmersos todos los argentinos”, escribió el actor en el posteo que compartió en su cuenta de Instagram e invitó a su casi millón y medio de seguidores a que dejaran sus testimonios. “Me gustaría escuchar cómo viven. ¿Qué les pasa? ¡¿Llegan a fin de mes?! Los leo”, indicó.

Por su parte, contó que lo motivó a hacer el video una nota que se viralizó sobre el testimonio de un jubilado que contaba que se daba el gusto de poder comer un churrasco una vez a la semana. “¿Qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que esto cambie, de una vez por todas?”, preguntó el protagonista de Ustedes deciden.

“Apareció un jubilado que contó que puede comer solamente un churrasco a la semana, de 600 pesos. La verdad que me partió el alma, porque me parece increíble que podamos llegar a estos niveles. Y obvio que hay gente muchísimo peor, pero pensaba en un tipo que laburó toda su vida para tener una jubilación y puede comer carne una vez por semana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el límite?”, continuó el actor que se sumó a los famosos que también se expresaron públicamente a partir del resultado de las elecciones, como Lali Espósito, Carolina Pampita Ardohain, Alex Caniggia o Nancy Dupláa.