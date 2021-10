GDA resiste «ajuste» en IASEP y convoca a gremios a una reunión

Compartir

A través de un parte de prensa los docentes agrupados en Autoconvocados indicaron que se preparan a resistir las políticas de ajustes en la obra social IASEP.

Nilda Patiño, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados, anunció que hay discusión en todas las escuelas y colegios de cuáles serían las acciones que están dispuestos a llevar adelante para resistir la perdida de servicios y prestaciones en la obra social de los trabajadores estatales.

«Pero entendiendo que en esta lucha no estamos, ni debemos estar solos, reiteramos invitaciones a los otros gremios estatales provinciales para que podamos juntarnos y coincidir en una jornada de protesta de todos los estatales», dijo.

Recordó entonces la gremialista que «en julio de este año los miembros de la Comisión Directiva presentamos un petitorio a las autoridades -administradores- que recién asumían reclamando por algunas falencias (largas colas para autorizar, atención odontológica, servicio de sepelios en El Colorado, provisión de medicamentos y la centralidad en Capital para la autorización de órdenes, estudios, etc) incluso decidimos elevar notas a las distintas organizaciones representativas de los profesionales de la odontología para conocer cuáles eran los inconvenientes y que proponían como solución al conflicto».

Sin embargo, «a dos meses de este reclamo los trabajadores del estado estamos peor». «No solo retrocedió la calidad del servicio, sino que todos los días los prestadores a través de sus organismos de representación anuncian mayor ajuste, menos servicios y nos muestran a una obra social con autoridades que no quieren dialogar, no tienen intención de negociar y nos pone a los afiliados entre el gobierno y las prestadoras sin la totalidad, variedad y calidad de servicios», lanzó.

Ante esta realidad, dijo Patiño que «en esta semana comenzamos a discutir a través del mandato escrito de cada establecimiento entre los colegas que hacemos colectivamente. Como Comisión Directiva proponemos una jornada de paro para el viernes 5 de noviembre a partir de las 9 horas, concentración en plaza San Martín y marcha hacia Casa de Gobierno».

«Exigimos que los trabajadores tengamos plena cobertura de todas las prestaciones; pago de las prestaciones adeudadas para sostener los servicios médicos; atención sin demoras, ni burocracias que terminan afectando nuestra vida y nuestra salud; participación de las decisiones que toma la administración. Auditoría de convenios, gastos y recursos con la participación de los trabajadores. Pedimos al gobierno que administra la obra social que garantice plenamente el derecho a la salud», cerró.

