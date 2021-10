Inseguridad: preocupan los constantes hechos de arrebatos que se registran en la Ciudad

Compartir

Desde hace meses, formoseños vienen advirtiendo sobre el creciente número de arrebatos que se registran en la vía pública, donde los delincuentes que generalmente se movilizan en motocicletas hacen de las suyas a plena luz del día y luego se dan a la fuga con total impunidad puesto que pocas veces son atrapados, y la posibilidad de recuperar lo robado es aún más escasa.

Uno de los espacios elegidos para volcar la bronca e indignación, y también advertir a los demás ciudadanos son las redes sociales, donde constantemente se pueden leer publicaciones de esta índole, reclamando a la fuerza policial que tome cartas en el asunto de manera urgente.

Una mujer del barrio San Pedro, madre de una joven que resultó víctima de arrebatadores cuando se dirigía al colegio, advirtió que si bien es la primera vez que le sucede ya había escuchado que otros vecinos fueron blanco de esta modalidad delictiva. «Siempre le decía a mi hija que no saque su celular en la calle, porque hay que cuidarse, pero uno nunca piensa que le puede pasar hasta que le ocurre. La verdad es que me da bronca e impotencia, porque me parece que la delincuencia va ganando espacio en Formosa y nadie dice nada de eso. Y no tiene que ver con salir a un horario determinado, esto pasa a todas horas y en cualquier lugar», aseveró.

Y agregó: «no puede ser que no tengamos ningún tipo de seguridad, salimos a la calle y no sabemos si el motociclista que está alado nos puede robar, vivimos desconfiando de todos. Si bien hay policías que recorren las calles creo que los delincuentes ya no tienen respeto o saben que si los atrapan no pasa nada; entran por una puerta y salen por otra».

De la misma forma, otra mujer que opinó ante este matutino lanzó: «cada día que pasa se conoce la noticia de alguna persona que sufrió robo bajo esta modalidad, donde no solo estamos hablando del perjuicio económico y el daño emocional que generan, sino que muchas veces golpean o arrastran a sus víctimas. La Policía y la Justicia deben coordinar acciones y enfocarse en esto porque con la lentitud que se mueven no evitan que la delincuencia siga creciendo».

Por otro lado, el martes a las 17:30 horas – a plena luz del día- y ante la mirada de testigos, dos malvivientes que circulaban en una motocicleta negra Honda Cross le arrebataron el celular en cuestión de segundos a un conocido fotógrafo de prensa local, quien frenó en calle Alberti e Irigoyen y sacó su móvil para consultar una dirección. Según se supo, pese a que los sujetos son conocidos en la zona por cometer delitos y están plenamente identificados aún no son aprehendidos.

Finalmente, ante esta situación que se reitera permanentemente transformándose en moneda corriente queda en evidencia que la seguridad hoy no sería la prioridad, ya que la Policía destina los recursos humanos al casco céntrico -hay uno o dos uniformados en cada esquina- donde los arrebatos no suceden con la misma frecuencia que en otros puntos de la ciudad; otra cuestión que sale a flote es el bajo número de policías que se abocan a investigar este tipo de hechos lo cual se refleja en el poco margen de recupero que existe.

