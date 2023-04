Gerardo Morales: “Los integrantes del Gobierno deberían dialogar entre ellos”

El gobernador de Jujuy u precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales dialogó este miércoles 26 de abril con Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia, en Radio con Vos, aquí lo más relevante de esa entrevista:

-Buen día ¿qué es lo que está viendo y qué cree usted que el Gobierno debería hacer?

-Los integrantes del Gobierno deberían dialogar entre ellos. Allí uno de los ministros pidió que hablen Alberto, Cristina y Sergio Massa. Me parece que el Gobierno tiene que parar con todo el plan electoral, en términos de hacer actos para decirse cosas, porque eso complica mucho más la situación, eso genera mucha más incertidumbre en la gente, que no da más, que tiene que partir un kilo de fideos para poderlos comprar en

el mercado. Es una situación que está al límite y que demanda de quien está a cargo del gobierno, en este caso el Frente de Todos, la máxima responsabilidad para hacerse cargo de comandar una situación tan compleja como la que vivimos.

-Estoy convencido de que esta crisis, además de muchos otros condimentos económicos, es política, porque han incrementado el déficit de las empresas públicas más de 3.000 millones de dólares en 3 años, un déficit en energía más de 9.000 millones de dólares en 3 años. Han hundido el barco, es decir, hay acá componentes económicos, estructurales obviamente, pero hay básicamente una crisis política.

-Así que el reclamo que en todo caso, y con todo derecho, podemos hacer desde la oposición, de la que no se puede decir nada porque en los momentos más difíciles para el Gobierno, cuando fue el momento de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario o el tratamiento del Presupuesto, acompañamos, es que dialoguen.

-Cristina parece que se cree que está afuera, y tienen que asumir su responsabilidad, el Presidente…no sé en qué planeta vive, Entonces creo que eso complica mucho la situación, en el marco también de que no hay plan estratégico, ya se acabó la táctica. No hay una visión integral, no hay un plan estructurado que permita ir resolviendo situaciones, por eso estamos muy preocupados por la situación.

Hola Morales, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Grabia lo saluda. Usted tiene una relación con Sergio Massa, de hecho cuando Massa asumió el cargo de ministro de Economía usted dijo, ‘es una oportunidad para el país’. ¿De su conocimiento de Sergio Massa y de esta oportunidad que usted anunció en aquel momento que teníamos para el país ¿es una oportunidad que se desperdició, Massa no pudo manejar la situación, tuvo condicionamientos externos o internos dentro del Frente de Todos y cómo cree de su conocimiento, insisto, que tiene con Sergio Massa, de qué manera cree él que se va a salir de acá, con una devaluación?

No, no sé, hace rato que no hablo con él, no sé qué está pensando en este momento, claramente no se ha estructurado un plan estratégico y no se ha cumplido ni siquiera con las mínimas pautas que se ha acordado con el Fondo Monetario. Es el acuerdo más flexible con el FMI que haya visto. Así que ni siquiera se ha cumplido eso, creo que primero por decisiones propias del Gobierno, como digo, el incremento en el gasto público, estas dos cuentas, no le hablé de los subsidios, y otras cuentas más, pero han incrementado el gasto público y particularmente el déficit del dólar de manera

considerable. y después vino el tema del problema de la sequía, pero no es sólo culpa de la sequía, como que tampoco es culpa de la oposición, porque ahora salen a echar culpas y lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse, juntarse.Tomar decisiones para sacarnos del embrollo en que nos metieron.

GG Pero teniendo en cuenta las expectativas que usted tenía puestas en la asunción en su momento de Sergio Massa como ministro de Economía, ¿lo decepcionó lo que hizo al frente de la cartera?

Me parece que han fracasado las políticas que implementó el Frente de Todos, en conjunto, y el propio Sergio, como ministro, con condicionamientos, diría, que tienen que ver con la propia interna, a ver, sectores que son funcionarios del Gobierno, que manejan un Estado paralelo, desde Grabois hasta otros jefes de organizaciones sociales, que hacen actos para decirse cosas y la propia Cristina, Máximo que lo vive acusando al Presidente, el Presidente que tampoco manda. Hay un problema básico, estructural, madre, que es Alberto y Cristina, Alberto que no ha demostrado capacidad de liderazgo, de mando ¿Dónde está Alberto? Aterrizando en una cancha para ir a una radio. ¿Qué es lo que hace Alberto? Me parece que ahí hay un problema. Es imposible con semejante anarquía dentro del Gobierno.

Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos muchos problemas, fortalezas y debilidades como cualquier fuerza política. Ahora, cuando fuimos gobierno no estuvimos peleándonos, haciendo actos para decirnos cosas, más allá de las cosas bien o mal que hicimos. Una fuerza política, una coalición que gobierna, tiene que tener esa responsabilidad.

GG: Pero se hicieron muchas cosas mal, ¿no? Y a uno le hubiese gustado una posición más firme del radicalismo.

Bueno, está bien, pero el dólar estaba en 42, está en 500. Dejamos equilibrio en las cuentas fiscales. El déficit en energía, como le acabo de decir, estaba en 4200 millones. Cerró el año pasado en 13.000. Más allá de cosas que como todo gobierno hicimos bien y mal. No me quiero pelear, yo no quiero generar ruido en la interna de Juntos por el Cambio, pero tengo una visión realista de lo que son las cosas. Soy gobernador de la provincia y sé que hago cosas bien y que hago cosas mal, y tengo los

pies sobre la tierra, pero cuando gobernamos no estamos con esta cosa de hacernos piquetes entre nosotros mismos.

Esto es lo que tiene que comprender el Frente de Todos, Se tienen que sentar y dialogar. Cristina no puede mirar para el costado, creerse que es de otro planeta. El Presidente, ya que deje de divagar por distintas dimensiones y con el ministro y la política del Frente de Todos ordenar este lío.