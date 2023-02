Gerardo Morales: “Vamos a tener un gran plan de transformación productiva que se acuerde de cada región del país”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales cerró este sábado 11 en Jujuy la Honorable Convención de la UCR de esa provincia.



En su discurso y en diálogo con los medios Morales expresó:

“Tengo muchas ganas de ser presidente y enormes ganas de transformar el país, de trabajar incansablemente por nuestro pueblo como lo hacemos en Jujuy, como lo hacen muchas mujeres y hombres en toda la Argentina”.

“Nuestra fortaleza, no solo de la UCR, sino del Frente Cambia Jujuy, es la unidad, es tener este gran movimiento paz y trabajo, que fueron nuestras consignas, porque la clave en Jujuy era restablecer el orden y también lo tenemos que hacer a nivel nacional, orden entre nosotros, como pueblo, con respeto; orden en lo económico, en las políticas públicas”.

“El problema más grave que vivimos en el país es el problema de la política en el Gobierno, con un frente que se vive peleando, y diría que este es el gobierno más incapaz y más ineficaz de la historia de la República Argentina, con un presidente que no tiene carácter”.

“Necesitamos un presidente que tenga carácter, que lidere, que tenga experiencia, capacidad de gestión, conozca el país y tenga un programa de gobierno, que sea acompañado por un colectivo”.



“En Jujuy nuestro capital político más importante son nuestros hombres y mujeres y nuestra militancia. No hay con qué darle cuando un conjunto, un grupo humano, trabaja con un objetivo común, con una dirección”.

“Lo otro que forma parte de nuestro capital político es también lo que hacemos, y lo que hacemos y lo que hicimos es lo que le dijimos al pueblo, hemos cumplido ese compromiso histórico en la provincia de Jujuy”.



“Porque antes de llegar en 2015 le dijimos al pueblo que íbamos a transformar Jujuy, que íbamos a ordenarlo, que íbamos a meter presa a la corrupción, no podíamos más con ese clima de violencia que hacía que como pueblo perdamos la energía en pelearnos entre nosotros mismos, sin ver que la energía la da la unidad, la unión del pueblo para poder resolver los problemas”.



“Tenemos que seguir por ese rumbo porque hemos dejado huellas transformadoras, primero en esto de establecer nuevas condiciones de vida para nosotros en el marco del respeto y de las diferencias”.



“Otro de los desafíos fue demostrarnos a nosotros mismos que no somos inviables como provincia, los gobernadores que estuvieron 32 años antes en la provincia el desafío que tenían era pagar los sueldos a fin de mes, y mantuvieron un statu quo, no modificaron las situaciones porque no tenían proyecto, no tenias compromiso y tenían miedo al cambio y la transformación”.

“Y llegamos nosotros, primero con el objetivo de demostrarnos a nosotros y a la República Argentina que Jujuy es una gran provincia y el pueblo jujeño es un gran pueblo .Y ese fue uno de los objetivos que ha marcado el rumbo de nuestra gestión: a partir de allí ordenamos las cuentas, nos llevó 3 años resolver 32 años de déficit fiscal y lo hicimos”.



“Hicimos una gran tarea que nos permite hoy afrontar una discriminación histórica sobre la provincia de un gobierno nacional que como nunca antes, nos para todos los proyectos. Y ahí estamos generando un master plan de inversiones con recursos provinciales, mostrando que somos autónomos, que no nos arrodillamos, que no bajamos los brazos y no enfrentamos la vida de rodillas sino de pie”.



“Hemos puesto en marcha una épica transformadora parados en principios y conceptos ideológicos, primero una definición actual de modernidad, que es parar a Jujuy en la lucha contra el cambio climático y para cuidar el planeta. Jujuy provincia verde tenía este sentido. También apostamos a la educación pública y a la escuela pública, lo que forma parte de los principios de la UCR y lo estamos haciendo”.



“Esto tiene que ver con principios liminares de la UCR porque apostar a la educación y la escuela pública es poner en principio de igualdad a todos nuestros niños, niñas, y jóvenes en todo el territorio provincial, para que todos puedan acceder al conocimiento y formarse, pero además garantizamos el principio de libertad porque la educación nos hace libres como ciudadanos”.



“Seguir transformando la provincia es el desafío, en esta agenda moderna donde está la provincia de Jujuy y en esa agenda moderna voy a poner a la República Argentina”.

“Hay que devolverle la dignidad al pueblo a partir de darle trabajo, de levantar, fortalecer y recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo en la República Argentina. Eso hemos hecho acá en la provincia. Todos los que estamos acá tenemos un mandato con el pueblo de Jujuy que hay que cuidar. Los que se están poniendo el traje y sacándose el overol, les digo: vuelvan a ponerse el overol”.



“Nos pusimos siempre la vara alta, y nos propusimos jugar en primera siempre en todo. Y tenemos que seguir haciéndolo porque somos un gran pueblo, una gran provincia, y tenemos un proyecto que debe continuar y ser transformador. La diferencia con los gobiernos anteriores es que nos animamos a transformar, a romper el estado de las cosas para estar mejor, y asumir los riesgos que eso implica, para lo que había que tener coraje, y eso lo vamos a seguir teniendo en los tiempos que vienen, porque vamos a seguir gobernando la provincia de Jujuy”.



“No pensamos la política en Jujuy desde una mirada desde San Salvador, sino con una política territorial y federal, y llegamos a cada rincón de la provincia: no hay pueblo que no hayamos intervenido, no hay pueblo que no haya visitado, no hay jujeño que no me haya visto durante estos 7 años, porque así se gobierna con estado presente, con el gobernador, los ministros, secretarios, directores presenten en el territorio. Así se gobierna y se debe seguir gobernando, trabajando por Jujuy y su pueblo. Es nuestro mandato y nuestra obligación”.



“Estamos transformando, haciendo cosas que van a quedar para siempre, el plan maestro es el legado que hay que cuidar, lo que tenemos que hacer tranquilos. organizados, con la mente puesta en que todo lo que hacemos es para nuestro pueblo”



“Antes de fin de mes vamos a tener definido nuestro candidato a gobernador y a intendente en cada lugar, luego de una ronda de consultas que aún no ha terminado, con intendentes y dirigentes de toda nuestra provincia”.

“Vamos a dar la señal de que en un Jujuy transformado ganamos la elección porque el pueblo ratifica ese rumbo, que es la plataforma para que podamos transformar la República Argentina, y yo llegue a la presidencia del país, donde también tenemos claro los desafíos”.



“Los desafíos de la Argentina actual son recuperar a la gran clase media argentina a partir del trabajo, lo que pone en debate las políticas asistencialistas de los planes sociales, que no han sacado a los pobres de la pobreza”.



“El desafío es cómo van dejando de tener planes para tener trabajo genuino que es lo que le da dignidad a las personas, y para que haya más trabajo tiene que haber una gran transformación productiva que vamos a poner en marcha. Vamos a cambiar las cosas en el país, vamos a dejar que todas nuestras provincias, que son viables, se pongan a generar trabajo”.



“El otro desafío de la mano del trabajo y la producción es la educación, también vamos a impulsar una gran transformación del modelo educativo en todo el país orientado a la educación para el trabajo, no es solo ya la universidad la clave del ascenso social. lo sigue siendo, pero también lo es el secundario, modelos como los que aplica Alemania o Francia, donde hay oficios y herramientas para que los jóvenes puedan afrontar la vida a partir del trabajo”.



“Lo otro que hay que cambiar, por eso algunas diferencias con algunos, es que tiene que haber estado presente en el desarrollo científico y tecnológico de la República Argentina, ahí hay que poner todo lo que tenga que poner el Estado. El otro capítulo de la transformación en educación es el desarrollo científico y tecnológico”.



“No le vamos a permitir al FDT que nos hagan creer que la Argentina es inviable, porque el tercer desafío, justamente es cómo la Argentina se para frente al mundo, y en un mundo que demanda alimentos, energía, minerales críticos para acumular energías

renovables, economía del conocimiento y biotecnología, ahí está nuestro país”.

“A los economistas les dije: no quiero que queden encerrados en la ortodoxia de la macro, que hay que resolver, porque muchos que solo hicieron eso fracasaron. Hoy es la hora de que sean los políticos los que le marquen el rumbo a los economistas, y no los economistas los que gobiernen, porque ya fracasaron”.



“Al lado de las medidas macro que tenemos que tomar, no solo para ordenar las cuentas, sino por nuestro compromiso con el pueblo, vamos a poner en marcha un gran plan de transformación productiva que se acuerde de todo el país, no sólo que tenga la cabeza puesta en las 10 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, sino que le mire la cara a cada argentino en cada rincón del país. Vamos a un gran plan de transformación productiva que se acuerde de cada región del país”.



“El desafío del gobierno es bajar la inflación, yo creo que todavía hay ausencia de plan. El objetivo de Massa es apagar un incendio que ha generado el propio gobierno con una pelea interna brutal. Y digo una vez más que el problema de la economía es la política, la situación interna del FDT, pero no se ve un programa de gobierno, no se ve que el indicador de inflación pueda mejorar”.



“La conducción económica y política tienen que dar certezas porque sino cualquiera cobra cualquier cosa porque no sabe qué pasa mañana. En ese esquema es muy difícil resolver el problema de la inflación si no se ordena la política y no se establece un rumbo que diga: vamos por acá. Lo que hay ahora es mucha incertidumbre generada por la política, con un gobierno que lejos de atender los problemas de la gente la agenda que elige es contra la Corte”.



“Las expresiones del Presidente, que dice que después de China somos el país que más ha crecido, nos muestran que habla en otro país, está haciendo declaraciones fuera de contexto, cuando escuchás a un presidente así, lo que se genera en todos los actores sociales y económicos es más incertidumbre”.

“Por eso además de tener un programa macro, de tipo de cambio, lo que hay que tener es un programa productivo que transforme la Argentina a partir de generar trabajo, pero para eso necesitamos liderazgo, un presidente con carácter y capacidad de gestión, y un programa de gobierno”.



“Por eso nosotros en Juntos por el Cambio estamos trabajando tanto en el programa de gobierno, algo que no habíamos hecho en 2015. A mitad de año vamos a tener un programa estructurado y va a haber un gobierno de coalición, que es el otro desafío”.

“Creo que hay que dialogar con todos los sectores con los que tenemos una misma visión de país, más allá de que vayamos en fuerzas política diferentes, con Schiaretti, con sectores del peronismo racional , tenemos que tener un diálogo, más allá de que en Córdoba tenemos nuestro candidato, Rodrigo de Loredo, y queremos gobernar la provincia. Yo me inscribo en el diálogo, nos tratan de palomas por eso, pero la verdad es que este país no sale a partir de la grieta y la pelea permanente, que no le interesa a la gente y nos resta capacidad de transformar el país”