Sin freno, la carne volvió a aumentar sus precios un 10% y ya acumula un 40% en lo que va del año

Es el segundo aumento en lo que va del año y los frigoríficos ya advierten que los precios deben actualizarse un 70% en total, es decir, aún resta el impacto de un 30% para las próximas semanas. “Van a aumentar por semana hasta llegar al precio que tiene que tener la carne”, manifestó Adrián, propietario de una carnicería, al Grupo de Medios TVO.

“Tenemos un aumento de la carne nuevamente esta semana, es un aumento del 10% en las medias reses. Estamos hablando de que los precios de una media res de ternera estaban en los $1.050 y hoy se fue a $1.100. Creo que la gente ya se viene acostumbrando a comprar todas las semanas las cosas más caras. El aumento fue bastante”, agregó Adrián.

La noticia no fue bien recibida por el sector ya que este aumento también se suma a los de la luz y el combustible, lo que repercute directamente en la compra que realizan los consumidores. Como detalle, desde esta carnicería señalaron que meses atrás se vendían unas 12 medias reses de ternera y en la actualidad solo 5, una reducción mayor al 50%.

“Un vacío de ternera está rondando los $2.300 el kilo. Todo esto causa que a nosotros los comerciantes se nos ajuste el cinturón en todos los sentidos. Todos estos aumentos demandan que vaya a los precios de los productos así que instalar un negocio hoy y mantenerlo cuesta porque todo es inseguro, hoy tenemos un precio y mañana otro. Proyectarse hoy en día es muy difícil”, aseguró el comerciante.

Teniendo en cuenta este nuevo incremento, los cortes más demandados como el corte de novillo, la pulpa y el lomito cuesten $1.100, $1.850 y $1.180 el kilo respectivamente. En cuanto a los cortes de asado, como la costilla de novillo, la faldita y el vacío económico ya cuestan $1.500, $980 y $1.800.

“El aumento viene escalonado, no va a ser bruto, van a aumentar por semana hasta llegar al precio que tiene que tener la carne. Hay frigoríficos locales que no están teniendo faena por esperar ese aumento final porque hoy venden a un precio, la semana que viene a otro y perdemos todos al no tener un precio fijo. Los clientes siguen comprando, pero no en la cantidad de antes”, indicó Adrián.

El aumento del día de ayer se suma al 30% que tuvo lugar semanas atrás, es decir ya totaliza un 40% pero restan otros 30% que serán de forma escalonada las próximas semanas, un 20% y un 10%. Si se tiene en cuenta los 40 días que transcurrieron este año, la carne aumentó un 1% promedio de forma diaria.