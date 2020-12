Gildo Insfrán anunció un bono de $10 mil y el pago de sueldos y aguinaldo antes de Navidad

Compartir

Desde la Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa, el gobernador Gildo Insfrán anunció el pago de un bono extraordinario de $10 mil para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Se abonará a partir del primer día hábil del mes de enero de 2021, según el cronograma que se establezca al efecto. Y además comunicó que los sueldos y el aguinaldo se efectivizarán antes de Navidad.

“Dentro de la política provincial salarial, complementariamente a las remuneraciones oportunamente dispuestas para el personal de la Administración Pública Provincial, se ha dispuesto el otorgamiento de un beneficio de excepción consistente en una asignación especial extraordinaria no remunerativa, no bonificable para los agentes activos de todos los escalafones, equivalente a $10 mil”, comunicó el primer mandatario provincial.

Indicó que la citada medida “se extiende a los agentes pasivos de todos los escalafones, cuyas liquidaciones se encuentran a cargo de la Caja de Previsión Social (CPS)”.

“El beneficio no comprende a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, como tampoco a los beneficiarios pasivos del régimen previsional por tal condición”, aclaró.

Según detalló, la asignación se abonará a partir del primer día hábil del mes de enero de 2021, según el cronograma que se establezca al efecto.

“El costo de la medida establecida representa un desembolso superior a los $640 millones, que acumulados a los incrementos anteriormente dispuestos representan para el Tesoro Provincial una erogación incremental superior a los $5 mil millones durante el presente ejercicio”, remarcó el gobernador Insfrán, quien se encontraba acompañado por representantes gremiales locales.

Luego del anuncio, en contacto con la prensa, el gobernador Insfrán recordó que el acumulado anual de incremento salarial para los agentes públicos fue del 25% y puso de resalto que “fue muy amena la reunión con todos los secretarios generales de los distintos gremios, ya que siempre llegamos a acuerdos que balancean tanto la situación financiera de la provincia como la del trabajador”.

“El cronograma (de pago de sueldos y aguinaldo) va a ser antes de Navidad. En estos días se van a pagar, de manera que para Navidad cobren sueldos y aguinaldo. Y el bono los primeros días hábiles del mes de enero de 2021”, aseveró.

Hizo notar que “creo que las medidas establecidas hablan por sí solas”, marcando que “se trata de un mensaje de esperanza y de que tenemos que salir. Siempre insisto en que la única forma de salir de esta situación de pandemia es todos juntos, unidos”.

“Debemos centrar nuestra acción en una sola cuestión, que es cómo combatir esta pandemia. Y cuando hablamos de pandemia no nos referimos solamente a una situación de Formosa, sino del mundo. Inclusive, en el Hemisferio Norte ya están entrando en el invierno y hubo un rebrote bastante fuerte y delicado que ha puesto a esas naciones que llaman los países desarrollados en situaciones críticas en los sistemas de salud”.

“Creo que de eso debemos aprender y estar atentos y preparados para que no nos ocurra lo mismo”, enfatizó.

Finalmente, acentuó que “durante todo el año se fue haciendo un trabajo para que no aumenten los precios, en concordancia con las medidas que se toman a nivel nacional. Siempre solicito y así espero que actúen con mucha responsabilidad también los empresarios de nuestra provincia y que esta no sea una oportunidad para aumentar los precios y sacarle el poder adquisitivo al trabajador”.

