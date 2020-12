Batakis: “Estamos trabajando con Insfrán en un proyecto de desarrollo muy bueno”

Compartir

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, se refirió al Consenso Fiscal que el presidente Alberto Fernández firmó con gobernadores de 23 provincias, incluida Formosa. En ese sentido destacó la gestión del gobernador Gildo Insfrán en materia de infraestructura y aseguró que “estamos trabajando con Gildo Insfrán en un proyecto de desarrollo muy bueno”.

“Esto es resultado del diálogo y de que efectivamente encontramos la forma de consensuar 23 jurisdicciones, eso es un punto a destacar tanto del presidente Alberto Fernández como del ministro Wado de Pedro que impulsan que tengamos un diálogo activo y continuado con todas las jurisdicciones sin distinciones partidarias”, destacó.

“Con el consenso fiscal empezamos a trabajar hace dos meses y medio, dimos el puntapié inicial con un documento original y luego fuimos receptando de cada una de las provincias comentarios, sugerencias, cosas con las que están de acuerdo, con las que no y nosotros íbamos como articulando para que todas las provincias nos pongamos de acuerdo, en primer lugar resaltamos la vocación de diálogo y construcción que tenemos de parte del gobierno nacional”, valoró.

En ese sentido destacó que “la diferencia que esto tiene con el gobierno anterior es que eran consensos que tenían como titulo la palabra consenso pero fueron imposiciones y les quitaba y le restaba autonomía a las provincias en materia tributaria, nosotros creemos que tiene que haber una articulación tributaria, una armonización tributaria entre todas las provincias, siempre en los países federales es más difícil la administración tributaria pero creemos que tiene que haber una armonización lo que no tiene que ser a costa de las provincias, en aquel entonces se les impuso a las provincias que tenían que reducir impuestos provinciales en pesos y se los obligó a endeudarse de una forma que terminó siendo insustentable tanto para la nación como para las provincias, en ese sentido este consenso fiscal incorpora todo un capitulo que tiene que ver con el manejo responsable de la deuda”.

Acotó que “hay un apartado importante para nosotros y en el que todos estuvieron de acuerdo y es una cláusula que establece que el régimen de coparticipación no puede ser el vehículo mediante el cual se transfieran recursos monetarios vinculados con eventuales transferencias que el gobierno nacional vaya a hacer a las provincias de servicio, competencia de funciones como fue por ejemplo la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, como que al régimen de coparticipación se le pide ya demasiado y es tratar de no seguir complejizándolo más de lo complejo que ya es”.

Seguidamente Batakis explicó que “la participación de la Ciudad de Buenos Aires en el régimen de coparticipación tiene que ver con la participación de la ciudad en los recursos nacionales, el régimen de coparticipación vigente es del año 88, en aquel momento la Ciudad de Buenos Aires era la antigua municipalidad cuando los recursos salían directamente del presupuesto de la nación, la ciudad no participa como el resto de las provincias con un índice de coparticipación, esa es una distinción importante porque el jefe de gobierno porteño en uno de sus discursos dijo que así como les restan recursos a ellos se le va a restar al resto de las provincias, pero primero no le estamos restando recursos, se está reconociendo que hubo un error en la gestión anterior en donde se le dio de más a la Ciudad de Buenos Aires y segundo, sería imposible tocar los recursos de coparticipación de alguna de las provincias que sí son parte del régimen de coparticipación porque eso necesita un andamiaje legal muy complejo que no solo necesita la aprobación del Congreso de la Nación sino que de la aprobación por cada una de las legislaturas, la verdad sería muy difícil hacer una modificación para algunas de las provincias”.

De la misma forma aseguró que “en primer lugar lo que hace este consenso es ratificar el límite de tasas de alícuotas que tienen algunos impuestos en las alícuotas que estuvieron vigentes para el año 2019, si las provincias ya estaban ubicándose en el máximo permitido del año 2019 no va a haber incrementos para el año 2021, lo que sí les da es mayor autonomía a las provincias porque el rango es hasta el año 2019, pueden tranquilamente hasta esas alícuotas establecer sus propias políticas tributarias, respecto de la administración tributaria también se incorporó un capitulo donde trabajamos mucho con la AFIP para tratar de armonizar las bases de datos, para que la recaudación impositiva sea más eficiente y donde se pueda ampliar ese espacio fiscal por eficiencia y por tratar de reducir los mecanismos de evasión que tenemos en Argentina”.

Para finalizar destacó que “son contadas con los dedos de una mano las provincias que han hecho un manejo sustentable de deuda o que no tienen directamente deuda pero que si la tienen ha sido para incrementar todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la provincia que eventualmente mejora la situación económica, estamos trabajando con el gobernador Gildo Insfrán en un proyecto de desarrollo que es muy bueno, venimos teniendo diálogo con todas las jurisdicciones para conocer cuáles son los obstáculos para el desarrollo que cada uno de los gobernadores considera que hay que remover y cuáles son las acciones para poder remover esos obstáculos y la verdad que el plan de desarrollo que presentó el gobernador Insfrán es muy bueno, y en ese sentido las de infraestructura que él plantea son obras que van a hacer crecer la actividad económica y cuando esto ocurre naturalmente crece el espacio fiscal y esto le da sustentabilidad a las finanzas públicas provinciales y en ese sentido estamos trabajando con el gobernador y el ministro de Economía Jorge Ibáñez para por ejemplo poder terminar algunas de las obras vinculadas con el polo hospitalario y esto es una prioridad en materia sanitaria pero también todo el sistema de salud es un sector económico en sí mismo que genera mucho movimiento y encadenamiento productivo hacia otros sectores, este tipo de deudas que tiene que ver con agrandar la cantidad de servicios que se le brinda a la población y también agrandar ese espacio productivo son endeudamientos sustentables y la provincia de Formosa viene teniendo un trabajo de sustentabilidad muy fuerte desde hace bastantes años”.

