Gildo Insfrán expuso ante el Consejo de las Américas e inversionistas

En el marco de la misión a Estados Unidos, este viernes 30, el gobernador de Formosa, doctor Gildo Insfrán, junto a los gobernadores del Norte Grande y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, mantuvieron una reunión con las autoridades del Consejo de las Américas, gerentes de empresas e inversores.

También se contó con la presencia del embajador argentino, Jorge Arguello y el secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Asimismo, el primer mandatario indicó que el objetivo fue la presentación del programa de oportunidades de inversión en la región del Norte Grande argentino, “a fin de fomentar el desarrollo social y económico de nuestras provincias y el país”.

Informó que en la agenda están previstas reuniones en la sede de las Naciones Unidas para el Desarrollo, detallando que se tratarán “temas relativos al rol de las economías regionales en el desarrollo sostenible”.

En ese contexto, el primer mandatario expuso ante los presentes, remarcando la importancia de los proyectos de acueducto que beneficiarán a los formoseños.

En principio, expresó que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, mencionando que Formosa es una provincia joven y que al asumir como gobernador la recibió “desarticulada”, al mismo tiempo que resaltó la necesidad de ese entonces de invertir en “infraestructura básica de desarrollo”, como ser “caminos, pavimentos, energía eléctrica, comunicación y manejo de los recursos hídricos”.

Insfrán contextualizó que el territorio provincial está “prácticamente” rodeado de ríos: al sur el Bermejo, al este el Paraguay, al norte el Pilcomayo; y detalló que “de los 650 kilómetros que teníamos de frontera que marcaba con la Republica del Paraguay, hoy ya no existe, porque se ha colmatado y retrocedido, por lo que actualmente tenemos solo 30 kilómetros activo dentro del territorio provincial”.

Señaló también que es un rio internacional y por ello, “se buscó la manera de hacer la distribución de agua” y así nació “el Proyecto Pantalón, con un canal que va hacia el Paraguay y otro que entra a la Argentina”.

Además, remarcó que “este rio nace a cinco mil metros de altura y entra al territorio formoseño -que es una planicie-, y esa disminución de velocidad de escurrimiento hace que los sedimentos que trae se precipite”, lo que trae como consecuencia la “colmatación de su cauce”.

Sin embargo, el gobernador formoseño, asintió que “tampoco es una solución permanente”, haciendo referencia a los dos canales, afirmando que el gobierno provincial “cada año, después de la subcrecida, hace un trabajo intenso de dragado para encausar el rio”.

En este punto, señaló que en el territorio formoseño “esto ha conformado El Bañado La Estrella, una de las Siete Maravillas de la Argentina”.

Siguiendo esa línea, dijo que “hemos encausado el agua y de esa manera, a través de compuertas, se han reactivado los distintos riachos”, puntualizando que actualmente “30 mil kilómetros cuadrados de la provincia se abastecen de agua dulce, utilizados para el consumo y la producción”.

En ese marco, Insfrán asintió que “en forma artesanal tuvimos que solucionar esto”, apuntando que “esto se resuelve con dos acueductos, que tenemos que hacer”, uno de 500 kilómetros que iría de este a oeste y otro de 300 kilómetros, “en el centro de la provincia por la Ruta Nacional N°81 y la Ruta Nacional N°86”.

“Esto nos permitiría, además de utilizarlo para el consumo, fortalecer el área productiva, indicando que “nos dará la posibilidad de tener mas de 150 mil hectáreas bajo riego, que hoy no disponemos”, explicó.

De este modo, el primer mandatario señaló la necesidad de este sistema, exponiendo que, en la zona del litoral, en el este de la provincia, “tenemos un régimen de lluvia de 1200 a 1300 milímetros anuales, a medida que vamos yendo hacia el oeste, va disminuyendo a 800 mm, hasta llegar a 400 a 600 mm por año”.

Por último, afirmó contundente que “en esta zona están las mejores tierras, es decir oportunidades”, por ello, sostuvo que “hay que darle condiciones para que se convierta en realidad y ahí está la necesidad de infraestructura y desarrollo”, concluyendo que, en este caso, “entendemos que es el acueducto”.

