Gildo Insfrán: «Los derechos se respetan y se consiguen en el sistema democrático»

En la inauguración del Hospital de Pozo de Tigre llevado a cabo ayer a la mañana, el gobernador Gildo Insfrán brindó un profundo discurso político donde dejó en claro que se disputará en las próximas elecciones del 22 de octubre.

En este sentido, inició su alocución diciendo que “de obras podemos seguir hablando, pero soy un convencido de que pierden valor si es que no tiene contenido político, porque por sí solas no son verdaderamente valoradas”.

Inmediatamente, se refirió a algunos de los discursos que están circulando y explicó: “todos hablan de perder derechos y quiero ser bien claro, los derechos se respetan y se consiguen en el sistema democrático; y hoy ese sistema está en peligro, porque si se lo pierde hay otro, que es el dictatorial”.

Y expresó que “los que tenemos más edad ya vivimos y reconocemos lo que eso significa y en este caso se puede dar, pero va a ser un golpe de Estado diferente, uno democrático, porque vamos a ser nosotros los que elegiremos a nuestro propio verdugo”.

En este punto, afirmó que “de estas cosas hay que hablar” y pidió no “estigmatizar a los jóvenes”, porque lo ocurrido en las elecciones pasadas “ha sido un hecho transversal a todas las generaciones”.

Aquí, estimó que no se puede negar que lo ocurrido “capaz tiene que ver con la actual situación que estamos viviendo, ya que la economía no está bien y la inflación golpea a todas las familias”, pero agregó que “también tenemos que ser conscientes de que todo esto se debe a ese irresponsable y criminal endeudamiento al que nos sometió Mauricio Macri, en el último tiempo de su gobierno, en complicidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Cuestionó que “la Argentina no estaba en condiciones de asumir ese compromiso y menos en las condiciones en las que se nos otorgaba” e indicó que la idea “era solamente poner un cepo para el Estado que venía”; al mismo tiempo que denunció: “el endeudamiento no fue para que los argentinos vivamos mejor o para hacer obras, sino no para que sus amigos fuguen, porque así como entraba se fugaba y ahora esa deuda no la pagan ellos, sino que nos quieren hacernos pagar a todos”.

Asimismo, manifestó que “este no el pensamiento y deseo peronista” y subrayó que “la historia cuenta que siempre fue el peronismo el que ha desendeudado el país, porque es una de nuestras banderas, la independencia económica, para que exista la soberanía política y con ellas dos la justicia social”.

Llevando lo expuesto al marco actual, el primer mandatario dijo: “hoy perdimos la soberanía política, la independencia económica, porque tenemos que decirle al señor FMI ¿podemos hacer esto?”

Por todo ello, sostuvo que en el actual marco político “de los tres posibles candidatos a la presidencia de la Nación, uno solo es el que tiene la idea y la posibilidad de salir de esta situación” y aseguró que “es el candidato de Unión por la Patria, nuestro candidato, Sergio Massa, porque los otros van a seguir llevando al país por un carril de mayor miseria y desolación”.

En tanto, lamentó que “ya escuchamos lo que van a hacer, ya dijeron que para ir a una escuela hay que pagar, que para hacerse atender cuando uno está enfermo también, que no importa la situación económica de la persona, tiene que pagar, que si uno tiene que andar por una ruta también tendrá que pagar, entonces ese mundo va a ser para un sector privilegiado, para el que dispone de esos medios”.

En cuanto a Milei señaló que “cuando se le pregunta como implementará todas las medidas de las que habla responde que es muy sencillo, que va a llamar a la gente de la Corte Suprema de la Nación para que pongan al Ministro de Justicia, a los de las fuerzas federales para que elijan el Ministro de Seguridad y a todos los jefes de las fuerzas armadas para que escojan al Ministro de Defensa” y añadió que cuando se le plantea que no será fácil porque el pueblo va a salir a la calle, él contesta “son ellos los que van a tener que resolver esa situación”.

“Y después me critican porque digo que todo lo que propone no se podrá hacer sin derramamiento de sangre. Claro, es muy fácil llegar a esa conclusión”, esbozó.

“Esto es lo que debemos hacer entender a todos y no estigmaticen a los jóvenes, porque ellos son guiados por muchos profesores que en clase le hablan de esta persona como que es la única que podrá lograr que se termine con la supuesta casta, que somos los políticos”, declaró y explicó: “Sin embargo, nuestra Constitución Nacional, en la Reforma del 94, dice que para que pueda haber democracia deben existir los partidos políticos”.

“Quiero que pensemos y que todos los que estemos aquí salgamos a militar, porque el 22 de octubre, no es que vamos a elegir un presidente, sino que vamos a elegir en qué sistema político queremos vivir, si en democracia o en dictadura; vamos a elegir si queremos seguir siendo Patria o queremos ser Colonia, estas son las opciones y de nuestra voluntad depende”, expresó contundente.

Insfrán insistió además al advertir que “si se dan los mismos resultados que en las PASO, estaremos eligiendo inocentemente a nuestro verdugo. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, recapaciten y tomen partida, porque aquí absolutamente nadie se salva”.

“Perón decía que hay que estudiar la historia, porque al hacerlo uno aprende de los errores ajenos, porque los errores propios siempre llegan tarde y cuestan muy caro, así que esto es lo que les quiero transmitir y no estoy defendiendo ninguna casta como dice este señor, sino los derechos de todos los formoseños; y si me quieren escuchar mis compatriotas, el de todos los argentinos”, cerró.

Obras

En otro orden, hizo un repaso de las obras realizadas en la zona e informó que inició la jornada de múltiples inauguraciones en Pozo del Tigre poniendo a disposición de la comunidad, la EPEP N° 512 completamente refaccionada y también la refacción integral del hospital local y la puesta en funcionamiento de un sistema lumínico de 1500 metros hasta la comunidad Qompí Sosa de la etnia Pilagá.

“Además recientemente finalizamos más de 1800 metros de estabilizado granular del acceso de la comunidad Pilagá Lote 21 y más de 4200 metros del acceso a la comunidad de Laka Wichí. En Pozo del Tigre y zonas aledañas están en ejecución 78 viviendas urbanas, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), veredas comunitarias, la refacción de la Casa Solidaridad y el Salón Comunitario”, añadió.

A lo nombrado, sumó “la construcción de pavimento rígido y desagües del Pasaje 22 de septiembre, la refacción y ampliación de la EPEP N° 401 de la comunidad Qompí Sosa y la Iglesia Evangélica de la comunidad aborigen de Laka Wichí”.

Y por último, Insfrán anunció la “construcción del colegio secundario para la comunidad de Qompí Sosa”.