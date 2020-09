Ginés González Garcia destacó el rol de los equipos que dirige

Compartir

El ministro de Salud, Ginés González García, destacó el rol de los equipos que comanda en todo lo relacionado con el apoyo en las zonas críticas de nuestro país afectadas por la pandemia de Covid-19 y dijo que “se debe trabajar en conjunto con todas las provincias en medidas que mejoren la situación de todos y todas”.

“Creo que hoy el Estado, como informador, es fundamental en una situación de crisis. Esta situación es inédita, absolutamente imprevisible, que no sólo erosiona la salud sino también el ánimo colectivo”, señaló el funcionario en el cierre del ciclo #QuedateEnCasa realizado en forma online.

Indicó además que “el rol de un ministerio nacional en un país federal, en donde la responsabilidad primaria de la salud es de las provincias, no es fácil. Hay que buscar construcción de consensos, construcción de liderazgos, de rectoría, que todos sientan que estamos juntos en una política sanitaria”.

Insistió además en la necesidad de “volver a brindar un carácter federal al sistema sanitario nacional” y en tal sentido recordó que “dijimos que íbamos a devolverle a la Nación Argentina una política sanitaria y al gobierno un Ministerio de Salud”.

Respecto al grupo de trabajo que conformó para restablecer al Ministerio de Salud como tal, expresó que “un ministerio debe representar las necesidades y las áreas que debe fortalecer el país. Hemos establecido un equipo del cual estoy orgulloso, conozco a muchos de ellos, sé de su capacidad y de su compromiso”, acotó.

“En estos momentos tenemos tres secretarios de Estado que están trabajando fuertemente en terreno, en ciudades y provincias en las que hay mucho conflicto. Tenemos más de 700 médicos voluntarios, empleados del ministerio y de universidades públicas apoyando en los lugares más críticos en distintos lugares de la Argentina”, señaló.

“Hemos equipado a todo el país de lo que era crítico al principio de la pandemia: respiradores, monitores, vestimenta de protección personal, etc. Y no sólo en el ámbito público, ya que en muchas provincias hemos ampliado la capacidad privada”, afirmó.