Giovani Lo Celso será operado y se pierde el Mundial de Qatar por lesión

La noticia que Lionel Scaloni no quería escuchar, se confirmó a apenas 12 días del inicio del Mundial de Qatar: Giovani Lo Celso, pieza vital en la estructura de la selección argentina, no podrá ser parte del plantel por la lesión que sufrió en el partido entre Villarreal y Athletic Bilbao por la Liga de España.

Tras una comunicación del cuerpo técnico con el volante, el ex PSG deberá pasar por el quirófano. A pesar de que en un principio el cuerpo médico había sugerido que se trataba de una lesión grado 1 (pequeño desgarro) en el bíceps femoral de la pierna derecha, nuevos estudios arrojaron un diagnóstico mucho peor: un pequeño desprendimiento en la inserción del músculo. En consecuencia, la rehabilitación, intervención mediante, supone un período de inactividad de dos meses. Recién podrá volver a jugar en 2023.

El rosarino intentó por todas las maneras llegar a la Copa del Mundo. Se hizo todo tipo de estudios e incluso desde Ezeiza, con una terapia sin operación, entendían que podía ponerse a punto para octavos de final. Pero la presión de los clubes (Villarreal y Tottenham, dueño de su pase) y el hecho de que Scaloni no iba a poder contarlo desde el inicio, pudieron más. Lo había anticipado el entrenador: la prioridad fue la salud.

La molestia en Bilbao lo obligó a dejar el campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo en la derrota de su equipo por 1-0. ¿Cómo se produjo la acción que terminó con la necesidad de que el ex Rosario Central dejara la cancha? Lo Celso tiró un taco en el borde del área y enseguida se tomó la cara posterior del muslo derecho. Acto seguido, se sentó en el césped, en inequívoca señal de que tenía que salir del equipo.

En un primer momento, teniendo en cuenta los datos que se brindaron sobre la ruptura fibrilar, la recuperación estimada le iba a demandar entre 14 y 21 días, pero los nuevos análisis desterraron los pensamientos optimistas.

Lo Celso es un futbolista clave para Scaloni. Es uno de los mediocampistas titulares para el entrenador de la Albiceleste junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, y el único volante zurdo dentro de los jugadores que tenían un pie en el Mundial por ser parte principal del elenco nacional. Luego de ser convocado por Jorge Sampaoli para Rusia 2018, el volante no jugó ni un minuto en los cuatro partidos del seleccionado en la última cita mundialista.

Una vez que el hoy DT de la Argentina tomó las riendas como seleccionador interino tras el Mundial pasado, el nombre del ex jugador del Canalla estuvo en la primera nómina, siendo parte de la renovación que encaró Scaloni. Giovani jugó seis partidos en la Copa América 2019 e hizo lo propio en la de 2021, que terminó con la histórica consagración argentina en el mítico Maracaná tras vencer a Brasil con el gol de Ángel Di María.

En el último trofeo que conquistó la Selección por la Finalissima luego del contundente 3-0 a Italia, Lo Celso también jugó desde el inicio en Wembley.

