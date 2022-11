“Obras que no sirven para nada, de las que se aprovecharon unos pocos”

Compartir

El Diputado provincial Osvaldo Zárate afirmó que “el Puerto de Formosa y la grúa se encuentran en un total estado de abandonado y desuso, evidenciando el gasto millonario de dólares para un relato productivo que nunca se puso en práctica”.



“Hoy no hay producción para exportar, trajeron una grúa hace poco y no funciona”, continuó diciendo.



Agregó que “con silos abandonados, motores robados, el saqueo al puerto está a la vista. Hasta tenemos miradores que reemplazaron a los silos y usaron su estructuras”.



“La Formosa productora de granos está abandonada y saqueda, el verso de la grúa que costó un par de millones de dólares no sirve para levantar nada”.



“Relato salvaje de una provincia donde nadie se hace cargo de éste robo al pueblo”, cerro en forma categórica el diputado de la UCR.



