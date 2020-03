Gloria Carrá y su justificado enojo con la falta de propuestas laborales para actrices de más de cuarenta

Compartir

Linkedin Print

Si algo no le falta a Gloria Carrá es trayectoria y conocimiento del mundo del espectáculo. A los doce años formó parte de Señorita Maestra, luego de Nosotros y los miedos. Siguió integrando o protagonizando uno y hasta dos programas por año. Fue parte de Estrellita mía, Los otros y nosotros, Hombre de mar, La nocturna y también de La Banda del Golden Rocket, Poliladron, Verano del 98, Mujeres Asesinas solo por nombrar algunos.

Por eso, cuando habla del medio lo hace con autoridad. En el programa radial Por si las Moscas (La Once Diez) realizó una fuerte crítica hacia los productores que actualmente solo piensan en historias protagonizadas y destinadas a atrapar un público joven y mientras se piensa en ellos, se descuida a los que crecieron mirando tele: los mayores de 35. “Los productores no cambiaron la cabeza, siguen mostrando a señores de 40 con chicas de 20 sin justificarlo por ningún lado».

También señaló la disparidad en los criterios a la hora de narrar: “Si van a contar una historia de una mina de cuarenta que sale con uno de veinte, esa es la historia y la van a recontra justificar. Ahora si es al revés no, el chabón tiene cuarenta y pico y le ponen al lado a una chica hermosa, preciosa, flaquísima de veinticinco y nadie dice nada’’.

Sobre los tiempos actuales la mamá de Ángela Torres afirmó que “estamos todos muy irascibles, pero creo que todos le tienen miedo a lo desconocido, yo hay cosas que no sé y trato de aprender y leer, también soy nueva en el feminismo. Hace algunos años atrás no identificaba bien qué era el feminismo, como por ejemplo escuchaba programas de radio que conducían hombres y llamaban a alguien y le preguntaban “estas buena”, esas cosas me hacían ruido”.

En sintonía con lo dicho, Carrá compartió una experiencia: “Me ha pasado en un momento de mi vida no estar trabajando, y que me llamen para hacer algo y escuchar al productor preguntar “está linda” cuando en realidad soy actriz hace mucho tiempo y tenés que apuntar como a otro lado, creo que todavía hay mucho por cambiar”.